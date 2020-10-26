Лаванда, щастя та капризи: що кременчужанам почитати на вихідних

Нина Георге «Лавандовая комната»

Жан Егар – власник плавучого книжкового магазину під назвою «Літературна аптека», переконаний, що тільки правильно підібрана книга здатна вилікувати від безлічі «маленьких», але дуже болючих відчуттів, які не мають опису в медичному довіднику, але завдають цілком реальні страждання.

Здається, єдина людина, щодо якої виявилася безсилою його теорія, - це сам Егар: не маючи сил змиритися з пережитою втратою, двадцять один рік він провів в безуспішних спробах втекти від болісних спогадів. Все зміниться, коли несподіваний збіг обставин змусить його підняти якір і відправитися в подорож до Провансу – назустріч спогадам та надіям.