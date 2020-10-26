Лаванда, щастя та капризи: що кременчужанам почитати на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок
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Еліс Манро «Забагато щастя»
Еліс Манро колись назвали «домогосподаркою від літератури», проте це не завадило їй здобути Букерівську та Нобелівську премії.
Персонажі оповідань Манро – переважно домогосподарки, викладачки вишів чи звичайні вчительки, покинуті жінки та жінки-розлучниці, люди не надто виразні й, на перший погляд, геть не яскраві. Її безсторонні оповіді здатні шокувати своїми розв’язками, але ніколи не викликають до персонажів осуду.
«Забагато щастя» - перша збірка оповідань авторки перекладена українською мовою.
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Нина Георге «Лавандовая комната»
Жан Егар – власник плавучого книжкового магазину під назвою «Літературна аптека», переконаний, що тільки правильно підібрана книга здатна вилікувати від безлічі «маленьких», але дуже болючих відчуттів, які не мають опису в медичному довіднику, але завдають цілком реальні страждання.
Здається, єдина людина, щодо якої виявилася безсилою його теорія, - це сам Егар: не маючи сил змиритися з пережитою втратою, двадцять один рік він провів в безуспішних спробах втекти від болісних спогадів. Все зміниться, коли несподіваний збіг обставин змусить його підняти якір і відправитися в подорож до Провансу – назустріч спогадам та надіям.
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Марина Внукова «Воспитание без наказаний и крика. Как справиться с детскими капризами»
Із цієї книжки ви дізнаєтеся, як зрозуміти, з якої причини капризує ваш малюк, як з ним домовитись, як заспокоїти його й заспокоїтись самим, що зробити для того, щоб ваше життя не затьмарювалося дитячими сльозами та забаганками. Вона допоможе вам знайти підхід до своєї дитини, тоді її примх стане значно менше. Головне – любити дитину й ставитися до неї з розумінням.