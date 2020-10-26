Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 26.10.2020 09:00
Підтверджені:
Україна348924
Кременчук1141
Хворі:
Україна199923
Кременчук664
Одужало:
Україна142537
Кременчук450
Померло:
Україна6464
Кременчук27
Кременчук, Культура, Кременчуг

Лаванда, щастя та капризи: що кременчужанам почитати на вихідних

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 194

 

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок


 

Еліс Манро «Забагато щастя»

Еліс Манро колись назвали «домогосподаркою від літератури», проте це не завадило їй здобути Букерівську та Нобелівську премії.

Персонажі оповідань Манро – переважно домогосподарки, викладачки вишів чи звичайні вчительки, покинуті жінки та жінки-розлучниці, люди не надто виразні й, на перший погляд, геть не яскраві. Її безсторонні оповіді здатні шокувати своїми розв’язками, але ніколи не викликають до персонажів осуду.

«Забагато щастя» - перша збірка оповідань авторки перекладена українською мовою.

Нина Георге «Лавандовая комната»

Жан Егар – власник плавучого книжкового магазину під назвою «Літературна аптека», переконаний, що тільки правильно підібрана книга здатна вилікувати від безлічі «маленьких», але дуже болючих відчуттів, які не мають опису в медичному довіднику, але завдають цілком реальні страждання.

Здається, єдина людина, щодо якої виявилася безсилою його теорія, - це сам Егар: не маючи сил змиритися з пережитою втратою, двадцять один рік він провів в безуспішних спробах втекти від болісних спогадів. Все зміниться, коли несподіваний збіг обставин змусить його підняти якір і відправитися в подорож до Провансу – назустріч спогадам та надіям.

  
 

Марина Внукова «Воспитание без наказаний и крика. Как справиться с детскими капризами»

Із цієї книжки ви дізнаєтеся, як зрозуміти, з якої причини капризує ваш малюк, як з ним домовитись, як заспокоїти його й заспокоїтись самим, що зробити для того, щоб ваше життя не затьмарювалося дитячими сльозами та забаганками. Вона допоможе вам знайти підхід до своєї дитини, тоді її примх стане значно менше. Головне – любити дитину й ставитися до неї з розумінням.
0
Автор: Руслана Горгола
Теги: книги библиотека
компанія «Інтера Люкс»
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх