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Кременчук, Споживач

48 кременчужан запаслися дешевим газом на зиму

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 1 335 Коментарів: 1

 

Загалом ТОВ «Кременчукгаз-Трейдінг» продало газ за акційною ціною 100 споживачам, враховуючи Горішні Плавні, Кременчуцький та Семенівський райони

48 кременчужан запаслися дешевим газом на зиму — такими є дані ТОВ «Кременчукгаз-Трейдінг». Враховуючи абонентів у Горішніх Плавнях, Кременчуцькому та Семенівському районах, компанія продала газ за акційною ціною 100 споживачам. Акція мала сенс для тих, хто використовує газ для опалення і підігріву води або хоча б на одну з цих потреб.


Купити дешевий газ з 1 по 15 вересня вересня, наприклад, можна було за ціною 4,45 грн за кубометр; з 16 по 30 вересня — по 5,45 грн за кубометр.


Враховуючи, що ціна на газ у листопаді зросла до 6,9 грн за кубометр, ті, хто запасся газом у першій половині вересня зекономили по 2,45 грн на кожному кубі. За 1000 кубометрів — 2450 грн.


Оплату за дешевий газ треба було вносити наперед — тож акційною пропозицією могли скористатися ті, хто має вільні гроші та не отримує субсидію.

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Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: tech4home.in.ua
Теги: газ газовий запас опалення
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

206
Kremen.Club:
Сьогодні, 17:20

Купить по 4,49 (не 4,45) можно было с 15 до 31 августа

По 4,99 с 1 по 15 сентября и по 5,49 с 16 по 30 сентября.

Поправьте в статье.


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