48 кременчужан запаслися дешевим газом на зиму

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 1 335 Коментарів: 1

48 кременчужан запаслися дешевим газом на зиму — такими є дані ТОВ «Кременчукгаз-Трейдінг». Враховуючи абонентів у Горішніх Плавнях, Кременчуцькому та Семенівському районах, компанія продала газ за акційною ціною 100 споживачам. Акція мала сенс для тих, хто використовує газ для опалення і підігріву води або хоча б на одну з цих потреб.





Купити дешевий газ з 1 по 15 вересня вересня, наприклад, можна було за ціною 4,45 грн за кубометр; з 16 по 30 вересня — по 5,45 грн за кубометр.





Враховуючи, що ціна на газ у листопаді зросла до 6,9 грн за кубометр, ті, хто запасся газом у першій половині вересня зекономили по 2,45 грн на кожному кубі. За 1000 кубометрів — 2450 грн.





Оплату за дешевий газ треба було вносити наперед — тож акційною пропозицією могли скористатися ті, хто має вільні гроші та не отримує субсидію.