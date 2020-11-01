Ціна на газ для кременчужан суне вгору: тепер по 6,9 грн за куб — дорожче на півтори гривні

Листопадова ціна на газ для населення підросла на 28% порівняно з жовтнем. Чого чекати далі?
Ціна на газ від ТОВ «Кременчукгаз-постачання» у листопаді пішла вгору і склала 6905 грн за 1000 куб м (6,91 грн за кубометр). Це на півтори гривні 28% вище, ніж у жовтні, коли газ для кременчужан коштував 5,39 грн за кубометр. І вище, ніж минулого року: тоді ціна на блакитне паливо для населення від ТОВ «Кременчукгаз-постачання» складала 6479 грн за 1000 куб м (6,48 грн за куб).
Проте є й добра новина: у підсумку листопадова ціна на газ від ТОВ «Кременчукгаз-постачання» виявилася нижчою за попередній прогноз від компанії - 7,5 грн за кубометр. Так само було, до речі, і в жовтні: спочатку кременчужанам повідомили про ціну 6,5 грн за кубометр — потім після перерахунку вона склала 5,39 грн за куб. Проте все одно це вище, ніж у вересні (тоді в платіжках було по 4,96 грн за куб).
Наразі в Україні діє вільний ринок газу, і його ціна у газопостачальних компаній різниться. Чому ціна може змінюватися вже після її оприлюднення? Як пояснив Богдан Оксененко, керівник ПрАТ «Кременчукгаз», Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) зобов'язує трейдерів формувати ціну до 25 числа кожного місяця.
- Але за якою ціною вони куплять газ на ринку — до кінця на цю дату невідомо. Немає даних, немає розуміння. Трейдер виконує вимоги НКРЕКП, оприлюднює попередню ціну, але шукає на ринку дешевший газ. Коли відома реальна вартість ресурсу — ціна коригується. Таким чином і була скоригована ціна в бік зменшення, - пояснив Богдан Оксененко.
Ми порівняли ціни від ТОВ «Кременчукгаз-постачання» за рік. Загальні тенденції такі:
Нагадаємо, із серпня цього року газорозподільні компанії вже втратили статус ПСО (постачальника зі спеціальними обов'язками): тепер ціну не регулює НАК «Нафтогаз України» - вона регулюється лише ринком. До речі, «Нафтогаз» теж підвищив ціни для населення у листопаді порівняно з жовтнем (на 33% до 6,33 грн за кубометр замість 4,7 грн за кубометр). Проте його ціна, за даними моніторингу порталу Мінфін, залишається найнижчою.
Серед найнижчих цін — і ціна від ТОВ «Кременчукгаз-постачання». Загалом же ціни на газ в українських трейдерів, які надають послуги населенню, коливається у листопаді (за 1 куб м) від 6,33 грн за кубометр до 8,96 грн (ТОВ «Запоріжгаз-збут»).
(із заокругленням до двох десятих)
|
місяць
|
ціна за 1 куб м, грн
|
2019 рік
|
жовтень .
|
5,71
|
листопад
|
6,48
|
грудень
|
5,72
|
2020 рік
|
січень
|
5,87
|
лютий
|
5,01
|
березень
|
4,33
|
квітень
|
3,71
|
травень
|
2,95
|
червень
|
2,78
|
липень
|
2,97
|
серпень
|
4,20
|
вересень
|
4,96
|
жовтень
|
5,39
|
листопад
|
6,91
Керівник ПрАТ «Кременчукгаз» Богдан Оксененко вважає, що в цьому опалювальному сезоні ціна на газ вже припинить рости і приблизно зафіксується на 7 грн за кубометр.
- На сьогодні ціни стабілізувалися. На ринкову ціну впливає і курс євро, і низка інших факторів. Але поки що передумов для подальшого зростання немає. На мою думку, ціна має стабілізуватися на 7 грн за кубометр.
- Що вплинуло на ціну газу, все ж таки те, що потужний трейдер «Нафтогаз» підняв свою ціну?
- У тому числі, але ми беремо газ з різних джерел. Наприклад, на європейських біржах газ значно виріс у ціні — відповідно, зросли ціни й на газ українського видобутку.
До речі, раніше прем'єр Денис Шмигаль попереджав про зростання ціни на газ ближче до зими. І також прогнозував, що вона не перевищить 7 грн за куб.
Виграли ті кременчужани, які зробили газовий запас — зарезервували газ за фіксованою ціною. Так у вересні можна було купити газ на зиму по 4,45 грн за кубометр.