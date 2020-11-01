Ціна на газ для кременчужан суне вгору: тепер по 6,9 грн за куб — дорожче на півтори гривні

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 1 406 Коментарів: 2

Листопадова ціна на газ для населення підросла на 28% порівняно з жовтнем. Чого чекати далі?

Ціна на газ від ТОВ «Кременчукгаз-постачання» у листопаді пішла вгору і склала 6905 грн за 1000 куб м (6,91 грн за кубометр). Це на півтори гривні 28% вище, ніж у жовтні, коли газ для кременчужан коштував 5,39 грн за кубометр. І вище, ніж минулого року: тоді ціна на блакитне паливо для населення від ТОВ «Кременчукгаз-постачання» складала 6479 грн за 1000 куб м (6,48 грн за куб).



Проте є й добра новина: у підсумку листопадова ціна на газ від ТОВ «Кременчукгаз-постачання» виявилася нижчою за попередній прогноз від компанії - 7,5 грн за кубометр. Так само було, до речі, і в жовтні: спочатку кременчужанам повідомили про ціну 6,5 грн за кубометр — потім після перерахунку вона склала 5,39 грн за куб. Проте все одно це вище, ніж у вересні (тоді в платіжках було по 4,96 грн за куб).





Наразі в Україні діє вільний ринок газу, і його ціна у газопостачальних компаній різниться. Чому ціна може змінюватися вже після її оприлюднення? Як пояснив Богдан Оксененко, керівник ПрАТ «Кременчукгаз», Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) зобов'язує трейдерів формувати ціну до 25 числа кожного місяця.





- Але за якою ціною вони куплять газ на ринку — до кінця на цю дату невідомо. Немає даних, немає розуміння. Трейдер виконує вимоги НКРЕКП, оприлюднює попередню ціну, але шукає на ринку дешевший газ. Коли відома реальна вартість ресурсу — ціна коригується. Таким чином і була скоригована ціна в бік зменшення, - пояснив Богдан Оксененко.



Ми порівняли ціни від ТОВ «Кременчукгаз-постачання» за рік. Загальні тенденції такі:

наприкінці минулого опалювального сезону ціна почала падати;

найнижчі ціни зафіксовані у квітні та у червні цього року;

із серпня (ближче до нового опалювального сезону) і після того, як держава перестала регулювати ціни на газ, вони почали рости.

Нагадаємо, із серпня цього року газорозподільні компанії вже втратили статус ПСО (постачальника зі спеціальними обов'язками): тепер ціну не регулює НАК «Нафтогаз України» - вона регулюється лише ринком. До речі, «Нафтогаз» теж підвищив ціни для населення у листопаді порівняно з жовтнем (на 33% до 6,33 грн за кубометр замість 4,7 грн за кубометр). Проте його ціна, за даними моніторингу порталу Мінфін , залишається найнижчою.





Серед найнижчих цін — і ціна від ТОВ «Кременчукгаз-постачання». Загалом же ціни на газ в українських трейдерів, які надають послуги населенню, коливається у листопаді (за 1 куб м) від 6,33 грн за кубометр до 8,96 грн (ТОВ «Запоріжгаз-збут»).









Як змінювалася ціна на газ від ТОВ «Кременчукгаз-постачання»

(із заокругленням до двох десятих)

місяць ціна за 1 куб м, грн 2019 рік жовтень . 5,71 листопад 6,48 грудень 5,72 2020 рік січень 5,87 лютий 5,01 березень 4,33 квітень 3,71 травень 2,95 червень 2,78 липень 2,97 серпень 4,20 вересень 4,96 жовтень 5,39 листопад 6,91





Що буде з цінами далі?

Керівник ПрАТ «Кременчукгаз» Богдан Оксененко вважає, що в цьому опалювальному сезоні ціна на газ вже припинить рости і приблизно зафіксується на 7 грн за кубометр.

- На сьогодні ціни стабілізувалися. На ринкову ціну впливає і курс євро, і низка інших факторів. Але поки що передумов для подальшого зростання немає. На мою думку, ціна має стабілізуватися на 7 грн за кубометр.

- Що вплинуло на ціну газу, все ж таки те, що потужний трейдер «Нафтогаз» підняв свою ціну?

- У тому числі, але ми беремо газ з різних джерел. Наприклад, на європейських біржах газ значно виріс у ціні — відповідно, зросли ціни й на газ українського видобутку.

До речі, раніше прем'єр Денис Шмигаль попереджав про зростання ціни на газ ближче до зими. І також прогнозував, що вона не перевищить 7 грн за куб.

Виграли ті кременчужани, які зробили газовий запас — зарезервували газ за фіксованою ціною. Так у вересні можна було купити газ на зиму по 4,45 грн за кубометр.