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Ціна на газ для кременчужан суне вгору: тепер по 6,9 грн за куб — дорожче на півтори гривні

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 1 406 Коментарів: 2

  

Листопадова ціна на газ для населення підросла на 28% порівняно з жовтнем. Чого чекати далі?

Ціна на газ від ТОВ «Кременчукгаз-постачання» у листопаді пішла вгору і склала 6905 грн за 1000 куб м (6,91 грн за кубометр). Це на півтори гривні 28% вище, ніж у жовтні, коли газ для кременчужан коштував 5,39 грн за кубометр. І вище, ніж минулого року: тоді ціна на блакитне паливо для населення від ТОВ «Кременчукгаз-постачання» складала 6479 грн за 1000 куб м (6,48 грн за куб).


Проте є й добра новина: у підсумку листопадова ціна на газ від ТОВ «Кременчукгаз-постачання» виявилася нижчою за попередній прогноз від компанії - 7,5 грн за кубометр. Так само було, до речі, і в жовтні: спочатку кременчужанам повідомили про ціну 6,5 грн за кубометр — потім після перерахунку вона склала 5,39 грн за куб. Проте все одно це вище, ніж у вересні (тоді в платіжках було по 4,96 грн за куб).


Наразі в Україні діє вільний ринок газу, і його ціна у газопостачальних компаній різниться. Чому ціна може змінюватися вже після її оприлюднення? Як пояснив Богдан Оксененко, керівник ПрАТ «Кременчукгаз», Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) зобов'язує трейдерів формувати ціну до 25 числа кожного місяця.


- Але за якою ціною вони куплять газ на ринку — до кінця на цю дату невідомо. Немає даних, немає розуміння. Трейдер виконує вимоги НКРЕКП, оприлюднює попередню ціну, але шукає на ринку дешевший газ. Коли відома реальна вартість ресурсу — ціна коригується. Таким чином і була скоригована ціна в бік зменшення, - пояснив Богдан Оксененко. 


Ми порівняли ціни від ТОВ «Кременчукгаз-постачання» за рік. Загальні тенденції такі:

  • наприкінці минулого опалювального сезону ціна почала падати;
  • найнижчі ціни зафіксовані у квітні та у червні цього року;
  • із серпня (ближче до нового опалювального сезону) і після того, як держава перестала регулювати ціни на газ, вони почали рости.

 

Нагадаємо, із серпня цього року газорозподільні компанії вже втратили статус ПСО (постачальника зі спеціальними обов'язками): тепер ціну не регулює НАК «Нафтогаз України» - вона регулюється лише ринком. До речі, «Нафтогаз» теж підвищив ціни для населення у листопаді порівняно з жовтнем (на 33% до 6,33 грн за кубометр замість 4,7 грн за кубометр). Проте його ціна, за даними моніторингу порталу Мінфін, залишається найнижчою.


Серед найнижчих цін — і ціна від ТОВ «Кременчукгаз-постачання». Загалом же ціни на газ в українських трейдерів, які надають послуги населенню, коливається у листопаді (за 1 куб м) від 6,33 грн за кубометр до 8,96 грн (ТОВ «Запоріжгаз-збут»).



Як змінювалася ціна на газ від ТОВ «Кременчукгаз-постачання»

 (із заокругленням до двох десятих)

місяць

ціна за 1 куб м, грн

2019 рік

жовтень .

5,71

листопад

6,48

грудень

5,72

2020 рік

січень

5,87

лютий

5,01

березень

4,33

квітень

3,71

травень

2,95

червень

2,78

липень

2,97

серпень

4,20

вересень

4,96

жовтень

5,39

листопад

6,91

 


Що буде з цінами далі?

 

Керівник ПрАТ «Кременчукгаз» Богдан Оксененко вважає, що в цьому опалювальному сезоні ціна на газ вже припинить рости і приблизно зафіксується на 7 грн за кубометр.

 

- На сьогодні ціни стабілізувалися. На ринкову ціну впливає і курс євро, і низка інших факторів. Але поки що передумов для подальшого зростання немає. На мою думку, ціна має стабілізуватися на 7 грн за кубометр.


- Що вплинуло на ціну газу, все ж таки те, що потужний трейдер «Нафтогаз» підняв свою ціну?


- У тому числі, але ми беремо газ з різних джерел. Наприклад, на європейських біржах газ значно виріс у ціні — відповідно, зросли ціни й на газ українського видобутку.

 

До речі, раніше прем'єр Денис Шмигаль попереджав про зростання ціни на газ ближче до зими. І також прогнозував, що вона не перевищить 7 грн за куб.

 

Виграли ті кременчужани, які зробили газовий запас — зарезервували газ за фіксованою ціною. Так у вересні можна було купити газ на зиму по 4,45 грн за кубометр. 

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Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: pravda.com
Теги: ціна газ Кременчукгаз Кременчукгаз-постачання
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

205
Kremen.Club:
Сьогодні, 17:00

У нас еще по-божески, по 6,91. На Харьковщине под 9 грн. за куб, плюс транспортировка 1,35. По итогу больше 10 выходит.


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46
motya:
Сьогодні, 19:03

зла не хватает.нет чтоб летом круглосуточно вести соц рекламу для людей.тарьте по низкой цене и будет вам щастье.на мышу мутят вечно..


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