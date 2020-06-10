Випускники льотного коледжу здійснили перші польоти на аеродромі під Харковом

Сьогодні, 18:29 Переглядів: 380

Проте є й певні проблеми: вже близько року КЛК (відтоді як перейшов у підпорядкування ХНУВС) не може пройти сертифікацію, яка дозволить виконувати навчальні польоти для випускників безпосередньо у Кременчуці

Сьогодні, 10 червня, випускники Кременчуцького льотного коледжу ХНУВС здійснили свої перші польоти на аеродромі «Коротич» Харківського аероклубу ім. В.С. Гризодубової товариства сприяння обороні України. Як «Телеграфу» повідомила пресслужба КЛК ХНУВС, випускники проведуть три дні в аероклубі та налітають свої перші години.



Курсанти літали на вертольоті Мі-2 (найближчими днями вони піднімуться в небо ще і на гелікоптері Airbus H125); їх інструктував екзаменатор-експерт, пілот-випробувач Юрій Шарипенко. Серед випускників – представники Полтавської, Кіровоградської та Херсонської областей.







Уперше у Харківському національному університеті внутрішніх справ відбудеться випуск пілотів, які працюватимуть у різних підрозділах Міністерства внутрішніх справ України. Наразі у МВС триває створення єдиної вертолітної служби – нового цілісного підрозділу, що дасть змогу рятувати людські життя й оперативно ловити злочинців.



Пілот-випускник Іван поділився з пресою, яка була присутня на аеродромі, своїми враженнями від першого польоту:





- Я буду робити дві справи одночасно: здійсню свою мрію літати та захищатиму наших людей з повітря, - сказав хлопець про польоти. - Враження - просто космос! Вам треба кожному спробувати це відчути! Я даю гарантію 100%, що вам це дуже сподобається!





На запитання «Телеграфу», чому випускники не літали на аеродромі льотного коледжу, а поїхали аж під Харків, у пресслужбі нам відповіли, що аеродром КЛК поки що технічно не готовий: на ньому можна здійснювати навчання (наприклад, там є тренажери, на яких проводять практику), але не подібні польоти.



Проте, як стало відомо ТЪ з неофіційних джерел, проблема у тому, що льотний коледж вже близько року (відтоді як перейшов у підпорядкування ХНУВС) не може пройти сертифікацію, яка дозволить виконувати навчальні польоти для випускників безпосередньо у Кременчуці, аби вони могли отримати у Державіаслужбі свідоцтва пілотів.



Також пресслужба проінформувала, що Харківський національний університет внутрішніх справ співпрацює з Польщею, і найближчим часом вона має надати цьому навчальному закладу більше 50 сучасних вертольотів. За попередньою інформацією, польоти на кременчуцькому аеродромі КЛК можуть відновитися восени.









Нагадаємо, у 2019 році до складу Харківського національного університету внутрішніх справ приєднали Кременчуцький льотний коледж, аби на його базі забезпечувати підготовку та перепідготовку авіаційного персоналу (пілотів та інженерно-технічного складу авіації) Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби, Національної поліції та Національної гвардії.