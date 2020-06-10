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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Відсьогодні у Кременчуці можна проводити культурно-мистецькі заходи, але кінотеатри не відкриватимуть

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 291

 

Під час адаптивного карантину забороняється організація фан-зон

З 10 червня у Кременчуці можна проводити культурно-мистецькі заходи як у приміщеннях, так і під відкритим небом. Таке рішення ухвалив виконком Кременчуцької міськради після проведення надзвичайної протиепідемічної комісії. Але відповідно до Постанови головного державного санітарного лікаря №35, кінотеатри у нашому місті поки не відкриватимуть.


Тож під час проведення культурно-мистецьких заходів (крім вже звичних температурного скринінгу, маскового режиму та наявності антисептиків) треба виконувати наступні вимоги:

  • збільшити кількість пунктів вхідного контролю, щоб уникнути черг;
  • під час проведення заходів просто неба огородити територію проведення заходу;
  • за можливості контроль вхідних квитків рекомендується здійснювати безконтактним способом;
  • дозволяється одночасне перебування відвідувачів заходу з розрахунку не більше однієї особи на 5 квадратних метрів загальної площі огородженої території для заходів просто неба, або загальної площі приміщення закладу культури, де проводиться захід;
  • проведення заходів дозволяється лише з розміщенням відвідувачів на сидячих місцях.

В останньому пункті варто зазначити, що відстань між окремо встановленими місцями для сидіння або столиками повинна становити не менше 1,5 м. Розміщення за одним столом дозволяється не більше, як 4 особи (без урахування дітей віком до 14 років). У залах зі стандартним розміщенням місць для сидіння розміщення відвідувачів здійснюється з вільними місцями поруч, спереду, позаду.



На період адаптивного карантину забороняється:

  • відведення місць під організацію фан-зон;
  • використання багаторазових (тканинних) рушників.
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: news.dtkt.ua
Теги: кинотеатр карантин мероприятия культура

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