Відсьогодні у Кременчуці можна проводити культурно-мистецькі заходи, але кінотеатри не відкриватимуть

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З 10 червня у Кременчуці можна проводити культурно-мистецькі заходи як у приміщеннях, так і під відкритим небом. Таке рішення ухвалив виконком Кременчуцької міськради після проведення надзвичайної протиепідемічної комісії. Але відповідно до Постанови головного державного санітарного лікаря №35, кінотеатри у нашому місті поки не відкриватимуть.





Тож під час проведення культурно-мистецьких заходів (крім вже звичних температурного скринінгу, маскового режиму та наявності антисептиків) треба виконувати наступні вимоги:

збільшити кількість пунктів вхідного контролю, щоб уникнути черг;

під час проведення заходів просто неба огородити територію проведення заходу;

за можливості контроль вхідних квитків рекомендується здійснювати безконтактним способом;

дозволяється одночасне перебування відвідувачів заходу з розрахунку не більше однієї особи на 5 квадратних метрів загальної площі огородженої території для заходів просто неба, або загальної площі приміщення закладу культури, де проводиться захід;

проведення заходів дозволяється лише з розміщенням відвідувачів на сидячих місцях.

В останньому пункті варто зазначити, що відстань між окремо встановленими місцями для сидіння або столиками повинна становити не менше 1,5 м. Розміщення за одним столом дозволяється не більше, як 4 особи (без урахування дітей віком до 14 років). У залах зі стандартним розміщенням місць для сидіння розміщення відвідувачів здійснюється з вільними місцями поруч, спереду, позаду.









На період адаптивного карантину забороняється: