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Кременчук, Спорт, Кременчуг

ХК «Кременчук» дозаявив голкіпера – кременчужанина Данила Корнієнка

Сьогодні, 14:05 Переглядів: 319

 

У п'ятому сезоні УХЛ воротар виступатиме під номером 35

Хокейний клуб «Кременчук» дозаявив 18-річного воротаря Данила Корнієнка, який народився та виріс у Кременчуці. Про це повідомляє пресслужба кременчуцького клубу. 

 

Корнієнко (на фото праворуч) – вихованець КДЮСШ «Авангард» та виступав за «містян» за дитячо-юнацькі команди, а в 2018 році перейшов в дніпровське «Динамо». За 2 сезони воротар провів 7 матчів в чемпіонатах U-19 і U-20 і став срібним призером в сезоні 2018/19.


У сезонах 18/19 і 19/20 Корнієнко входив в заявку «Кременчука» на дорослий чемпіонат України, але на льоду не з'являвся. Данило постійно тренувався з командою майстрів.


Додамо, що це вже другий корінний кременчужанин у дорослій команді. Минулого сезону чемпіоном України - УХЛ Паріматч у складі «Кременчука» став Гліб Варава.


У п'ятому сезоні УХЛ голкіпер виступатиме під номером 35.

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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей ХК Кременчук
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