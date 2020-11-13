ХК «Кременчук» дозаявив голкіпера – кременчужанина Данила Корнієнка

Сьогодні, 14:05 Переглядів: 319

Хокейний клуб «Кременчук» дозаявив 18-річного воротаря Данила Корнієнка, який народився та виріс у Кременчуці. Про це повідомляє пресслужба кременчуцького клубу.

Корнієнко (на фото праворуч) – вихованець КДЮСШ «Авангард» та виступав за «містян» за дитячо-юнацькі команди, а в 2018 році перейшов в дніпровське «Динамо». За 2 сезони воротар провів 7 матчів в чемпіонатах U-19 і U-20 і став срібним призером в сезоні 2018/19.





У сезонах 18/19 і 19/20 Корнієнко входив в заявку «Кременчука» на дорослий чемпіонат України, але на льоду не з'являвся. Данило постійно тренувався з командою майстрів.





Додамо, що це вже другий корінний кременчужанин у дорослій команді. Минулого сезону чемпіоном України - УХЛ Паріматч у складі «Кременчука» став Гліб Варава.





У п'ятому сезоні УХЛ голкіпер виступатиме під номером 35.