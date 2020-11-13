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У Кременчуці горів житловий будинок

Сьогодні, 14:55 Переглядів: 806

 

Пожежу ліквідудували ще до прибуття пожежного підрозділу

У п'ятницю, 13 листопада, близько 15.00 у Кременчуці сталася пожежа у житловому будинку у районі вулиці Марусі Чурай. Кременчуцьке міськрайонне управління ДСНС сповістило, що пожежу ліквідудували ще до прибуття пожежного підрозділу.


Вогонь знищив системний блок, вхідні пластикові двері, пластикове облицювання стіни на площі 2 кв. м, вживані речі, закоптив стіни та стелю на площі 0,5 кв. м.


 

На місце події приїжджала оперативно-слідча група Кременчуцького відділу поліції. Причини займання встановлюються.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: ДСНС
Теги: пожар
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