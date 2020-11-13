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Кременчук, Полтавщина, Коронавірус / Карантин

На Полтавщині збільшать кількість поліцейських груп, які перевірятимуть дотримання карантинних норм

Сьогодні, 15:45 Переглядів: 554

 

З початку дії карантинних обмежень склали 50,5 тисячі адміністративних протоколів, за результатами їх розгляду судами накладено штрафи на майже 20 мільйонів гривень

Наразі на Полтавщині працює близько тисячі рейдових груп Національної поліції, які перевіряють дотримання карантинних обмежень суб’єктами господарювання, проте їхню кількість планують збільшити. Про це сказав голова Нацполіції Ігор Клименко 13 листопада на селекторній нараді за участі керівників територіальних підрозділів.


Лише з початку тижня перевірили майже 40 000 закладів, склали більше 3 200 адміністративних протоколів за порушення карантину та розпочали 22 кримінальні провадження.


- Загалом із початку дії карантинних обмежень складено 50,5 тисячі адміністративних протоколів. За результатами їх розгляду судами накладено штрафи на майже 20 мільйонів гривень. За тиждень викрито 536 закладів харчування та дозвілля, які працювали після 22-ї години, - зазначив Ігор Клименко.
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція України
Теги: карантин проверки админпротокол суд
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