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Кременчужанка виграла машину у розіграші від відомої блогерки

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 2 389

 

Вікторія Кравченко стала володаркою білого автомобіля Skoda Superb

Кременчужанка Вікторія Кравченко (на фото зліва) виграла машину, взявши участь у розіграші від відомої блогерки. Про це стало відомо з соціальної мережі Інстаграм.


Дівчина отримала ключі від білого автомобіля Skoda Superb.

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Автор: ТелеграфЪ Джерело фото: Instagram
Теги: розыгрыш автомобиль блогер социальные сети
компанія «Інтера Люкс»
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