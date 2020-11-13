Кременчужанка виграла машину у розіграші від відомої блогерки

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 2 389

Кременчужанка Вікторія Кравченко (на фото зліва) виграла машину, взявши участь у розіграші від відомої блогерки. Про це стало відомо з соціальної мережі Інстаграм.





Дівчина отримала ключі від білого автомобіля Skoda Superb.