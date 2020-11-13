Мінус 7 футболістів через COVID-19: «Кремінь» приймає херсонський «Кристал»

Завтра, 15 листопада, футбольний клуб «Кремінь» прийме на своєму полі «Кристал» Херсон. Матч розпочнеться о 13.00 на стадіоні «Кремінь-Арена».
У «Кременя» матч через перебір жовтих карток пропустить Євген Мурашов. За інформацією пресслужби МФК «Кристал» в клубі підтверджено 7 випадків захворювання на коронавірус. Усі хворі – футболісти. Наразі гравці перебувають на самоізоляції.Не дивлячись на кадрові втрати херсонці вирушають до Кременчука.
Головний суддя: Євген Назаров (Харків)
Асистенти арбітра: Олексій Вітт (Київ) та Андрій Лібстер (Луганськ)
4-й арбітр: Павло Плєшко (Кременчук)
Спостерігач арбітражу: Сергій Соботюк (Київ)
Шляхи Євгенія Назарова й «Кременя» пересікалися лише один раз. Назаров обслуговував кубковий матч між «ВПК-Агро» та «Кремінь», коли кременчужани поступилися у серії пенальті. Головний арбітр Євгеній Назаренко та «Кристал» зустрічалися двічі: у сезоні 2018/19 «Кристал» вдома переміг «Нікополь» - 2:0, а в сезоні 2019/20 – переміг «Миколаїв-2» з рахунком 4:0.
20 листопада «Кремінь» у Харкові зіграє з «Металіст 1925». Підопічні Олександра Головка 25 листопада вдома приймуть «Альянс», а 30 листопада зіграють заключну гру перед зимовим міжсезонням з луцькою «Волинню».