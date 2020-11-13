Мінус 7 футболістів через COVID-19: «Кремінь» приймає херсонський «Кристал»

Сьогодні, 16:47 Переглядів: 399

Завтра, 15 листопада, футбольний клуб «Кремінь» прийме на своєму полі «Кристал» Херсон. Матч розпочнеться о 13.00 на стадіоні «Кремінь-Арена».

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Дискваліфікація та 7 футболістів з COVID-19

У «Кременя» матч через перебір жовтих карток пропустить Євген Мурашов. За інформацією пресслужби МФК «Кристал» в клубі підтверджено 7 випадків захворювання на коронавірус. Усі хворі – футболісти. Наразі гравці перебувають на самоізоляції.Не дивлячись на кадрові втрати херсонці вирушають до Кременчука.

Суддівські призначення

Головний суддя: Євген Назаров (Харків)

Асистенти арбітра: Олексій Вітт (Київ) та Андрій Лібстер (Луганськ)

4-й арбітр: Павло Плєшко (Кременчук)

Спостерігач арбітражу: Сергій Соботюк (Київ)

Шляхи Євгенія Назарова й «Кременя» пересікалися лише один раз. Назаров обслуговував кубковий матч між «ВПК-Агро» та «Кремінь», коли кременчужани поступилися у серії пенальті. Головний арбітр Євгеній Назаренко та «Кристал» зустрічалися двічі: у сезоні 2018/19 «Кристал» вдома переміг «Нікополь» - 2:0, а в сезоні 2019/20 – переміг «Миколаїв-2» з рахунком 4:0.

Історія протистоянь:

04.10.13 «Кристал» - «Кремінь» - 0:1 (Гол: Гаді 29)

17.05.14 «Кремінь» - «Кристал» - 2:0 (Голи: Іванов 6, Черній 63)

06.09.14 «Кристал» - «Кремінь» - 0:2 (Голи: Степанчук 6, Іванов 33)

08.11.14 «Кремінь» - «Кристал» - 2:0 (Голи: Ченбай 34,39)

23.05.15 «Кристал» - «Кремінь» - 1:3 (Голи: Ленський 22 пен – Саркісян 20, Черній 38, 90)

05.09.15 «Кристал» - «Кремінь» - 3:2 (Білоусов 21, Михайленко 43, Ленський 65 пен – Тимченко 57, Шершень 75)

23.04.16 «Кремінь» - «Кристал» - 2:1 (Голи: Сторчоус 16,44 – Дяченко 21)

05.08.16 «Кристал» - «Кремінь» - 0:1 (Гол: Сторчоус 87)

19.11.16 «Кремінь» - «Кристал» - 5:0 (Голи: Тимченко 4, 23, 39, Козлов 19, 70)

29.07.18 «Кремінь» - «Кристал» - 3:0 (Голи: Білоусов 9, Богданов 79, Павлик 90)

30.09.18 «Кристал» - «Кремінь» - 1:0 (Гол: Малиш 65)

18.04.19 «Кремінь» - «Кристал» - 1:0 (Гол: Задерецький 62)

20 листопада «Кремінь» у Харкові зіграє з «Металіст 1925». Підопічні Олександра Головка 25 листопада вдома приймуть «Альянс», а 30 листопада зіграють заключну гру перед зимовим міжсезонням з луцькою «Волинню».