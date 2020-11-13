На Полтавщині аграрії намолотили 4 мільйони тонн зернових

Активно продовжують збирати кукурудзу на зерно та цукрові буряки
На 12 листопада аграрії Полтавщини зібрали 837,5 тис га зернових та зернобобових культур, намолотили 4045,3 тис тонн зерна при середній урожайності 48,3 ц/га. Про це повідомляє департамент агропромислового розвитку Полтавської ОДА.
Активно продовжують збирати кукурудзу на зерно, якої зібрано 499,4 тис га, що складає 75% до прогнозу, намолочено 2622,0 тис тонн зерна, середня урожайність складає 52,5 ц/га.
Наближається до завершення збирання цукрових буряків, які зібрано на площі 22,0 тис га, накопано 737,5 тис тонн при середній урожайності 335,0 ц/га. Вивезено з поля 626,9 тис тонн.