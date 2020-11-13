На Полтавщині аграрії намолотили 4 мільйони тонн зернових

На 12 листопада аграрії Полтавщини зібрали 837,5 тис га зернових та зернобобових культур, намолотили 4045,3 тис тонн зерна при середній урожайності 48,3 ц/га. Про це повідомляє департамент агропромислового розвитку Полтавської ОДА.





Активно продовжують збирати кукурудзу на зерно, якої зібрано 499,4 тис га, що складає 75% до прогнозу, намолочено 2622,0 тис тонн зерна, середня урожайність складає 52,5 ц/га.





Наближається до завершення збирання цукрових буряків, які зібрано на площі 22,0 тис га, накопано 737,5 тис тонн при середній урожайності 335,0 ц/га. Вивезено з поля 626,9 тис тонн.