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На Полтавщині аграрії намолотили 4 мільйони тонн зернових

Сьогодні, 17:28 Просмотров: 160

Активно продовжують збирати кукурудзу на зерно та цукрові буряки

На 12 листопада аграрії Полтавщини зібрали 837,5 тис га зернових та зернобобових культур, намолотили 4045,3 тис тонн зерна при середній урожайності 48,3 ц/га. Про це повідомляє департамент агропромислового розвитку Полтавської ОДА.


Активно продовжують збирати кукурудзу на зерно, якої зібрано 499,4 тис га, що складає 75% до прогнозу, намолочено 2622,0 тис тонн зерна, середня урожайність складає 52,5 ц/га.


Наближається до завершення збирання цукрових буряків, які зібрано на площі 22,0 тис га, накопано 737,5 тис тонн при середній урожайності 335,0 ц/га. Вивезено з поля 626,9 тис тонн.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: зерно

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