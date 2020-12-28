1 200 родин Полтавщини отримали свідоцтва про народження у пологовому будинку

Сьогодні, 08:06 Переглядів: 561

На Сумщині та Чернігівщині – удвічі більше

Фахівці органів державної реєстрації актів цивільного стану Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) видали з початку 2020 року близько 6,5 тисяч перших документів малюкам під час виписки із закладу охорони здоров’я. Про це повідомляє пресслужба Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.





Зокрема, на Полтавщині 1,2 тисячі родин отримали свідоцтва про народження у пологовому будинку, на Сумщині – близько 3,1 тисячі та більше 2 тисяч – на Чернігівщині.