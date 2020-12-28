На скільки подорожчає опалення 2-кімнатної квартири у Кременчуці: розрахунки

Сьогодні, 08:47 Переглядів: 3 386 Коментарів: 6

Для абонентів КремТЕЦ теплові платіжки подорожчають не так значно, як для абонентів «Теплоенерго»

У жовтні цього року перед виборами мерія знизила тарифи на опалення і для КремТЕЦ, і для КП «Теплоенерго». Тоді департамент ЖКГ надав розрахунки для 2-кімнатних квартир у зонах обслуговування цих двох постачальників послуг. Розрахунки надавалися у будинках з лічильниками – від реального споживання теплової енергії (за даними минулорічного опалювального сезону, точніше – за лютий минулого року).





Тепер, після подорожчання, ми ще раз робили розрахунки для цих двох квартир у будинках, обладнаних тепловими лічильниками. Тарифи у таблицях вказані розрахункові – залежно від витрат гігакалорій на опалення.





КП «Теплоенерго»

вул. Велика набережна, буд. 33

Тариф, грн./Гкал Витрати Гкал на 2-кімн кв. 46,5 кв м, Тариф за 1м кв м Фактично за лютий 2020 та за новим тарифом Різниця, грн. Діючий з 01.10.2020 1775,78 0,96229 36,75 1708,82 254,68 Новий тариф 2040,44 0,96229 42,23 1963,5





ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ»

вул. Вадима Пугачова, буд. 17

Тариф, грн./Гкал Витрати Гкал на 2-кімн кв. 44 м2, Гкал. Тариф за 1м кв м Фактично за лютий 2020 та за новим тарифом Різниця, грн. Діючий з 01.10.2020 1480,67 0,816 27,46 1208,24 257,62 Новий тариф 1796,4 0,816 33,32 1465,86



