На скільки подорожчає опалення 2-кімнатної квартири у Кременчуці: розрахунки

У жовтні цього року перед виборами мерія знизила тарифи на опалення і для КремТЕЦ, і для КП «Теплоенерго». Тоді департамент ЖКГ надав розрахунки для 2-кімнатних квартир у зонах обслуговування цих двох постачальників послуг. Розрахунки надавалися у будинках з лічильниками – від реального споживання теплової енергії (за даними минулорічного опалювального сезону, точніше – за лютий минулого року).
Тепер, після подорожчання, ми ще раз робили розрахунки для цих двох квартир у будинках, обладнаних тепловими лічильниками. Тарифи у таблицях вказані розрахункові – залежно від витрат гігакалорій на опалення.
КП «Теплоенерго»
вул. Велика набережна, буд. 33
|
Тариф, грн./Гкал
|
Витрати Гкал на 2-кімн кв. 46,5 кв м,
|
Тариф за 1м кв м
|
Фактично за лютий 2020 та за новим тарифом
|
Різниця, грн.
|
Діючий з 01.10.2020
|
1775,78
|
0,96229
|
36,75
|
1708,82
|
254,68
|
Новий тариф
|
2040,44
|
0,96229
|
42,23
|
1963,5
ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ»
вул. Вадима Пугачова, буд. 17
|
Тариф, грн./Гкал
|
Витрати Гкал на 2-кімн кв. 44 м2, Гкал.
|
Тариф за 1м кв м
|
Фактично за лютий 2020 та за новим тарифом
|
Різниця, грн.
|
Діючий з 01.10.2020
|
1480,67
|
0,816
|
27,46
|
1208,24
|
257,62
|
Новий тариф
|
1796,4
|
0,816
|
33,32
|
1465,86