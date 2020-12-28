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Кременчук, Споживач

На скільки подорожчає опалення 2-кімнатної квартири у Кременчуці: розрахунки

Сьогодні, 08:47 Переглядів: 3 386 Коментарів: 6

 

Для абонентів КремТЕЦ теплові платіжки подорожчають не так значно, як для абонентів «Теплоенерго»

У жовтні цього року перед виборами мерія знизила тарифи на опалення і для КремТЕЦ, і для КП «Теплоенерго». Тоді департамент ЖКГ надав розрахунки для 2-кімнатних квартир у зонах обслуговування цих двох постачальників послуг. Розрахунки надавалися у будинках з лічильниками – від реального споживання теплової енергії (за даними минулорічного опалювального сезону, точніше – за лютий минулого року).


Тепер, після подорожчання, ми ще раз робили розрахунки для цих двох квартир у будинках, обладнаних тепловими лічильниками. Тарифи у таблицях вказані розрахункові – залежно від витрат гігакалорій на опалення.


КП «Теплоенерго»

вул. Велика набережна, буд. 33

Тариф, грн./Гкал

Витрати Гкал на 2-кімн кв. 46,5 кв м, 

Тариф за кв м

Фактично за лютий 2020 та за новим тарифом

Різниця, грн.

Діючий з 01.10.2020

1775,78

0,96229

36,75

1708,82

254,68

Новий тариф 

2040,44

0,96229

42,23

1963,5


ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ»

вул. Вадима Пугачова, буд. 17

Тариф, грн./Гкал

Витрати Гкал на 2-кімн кв. 44 м2, Гкал.

Тариф за кв м

Фактично за лютий 2020 та за новим тарифом

Різниця, грн.

Діючий з 01.10.2020

1480,67

0,816

27,46

1208,24

257,62

Новий тариф 

1796,4

0,816

33,32

1465,86


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Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: mind.ua
Теги: опалення витрати тариф Теплоенерго Кременчуцька ТЕЦ

Коментарі: 6

61
mullet:
Сьогодні, 09:00

Але ж "фактично за лютий 2020" тариф від ТЕЦ був взагалі 1998,64 грн. За "жовтневим" тарифом платили лише в листопаді, тому це не фактична ціна, а теоретична)


6 0
625
evil:
Сьогодні, 10:20

Итого дополнительные расходы:

в среднем + 300 грн на отоплении + 50 грн. на горячей воде + 100 грн. на электроэнергии + 100 на газ =  ~500 грн. в среднем. Примерно на такую сумму поднимится квартплата. 

Надеюсь в новогоднюю ночь при просмотре Вечернего квартала семидясятитрехпроцентные наржутся от пуза...

             


28 6
14
wolodar:
Сьогодні, 10:35

Народ уже при Порохе "наржался"... Животы надорвали еще раньше...


15 21
159
marinochka__30:
Сьогодні, 12:17

разве тарифы не ТЕЦ выставляет? Вроде как в тако время всегда поднимают тарифы 

 


1 8
36
Angel_love:
Сьогодні, 12:18

Так цена на газ растет...этот Зеленский вообще бестолковый.

С Януковича толку было больше. 

 


5 11
266
sergey.kovalenko:
Сьогодні, 12:43

Минималку подняли на 1 тысячу, так теперь коммуналка в некоторых городах чуть ли не на 33% поднялась! То, что подняли - то и забрали!


6 0

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