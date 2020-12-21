«Подарунок» під ялинку: мерія підвищила кременчужанам тарифи на тепло і гарячу воду

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24 грудня виконком Кремнчуцької міськради ухвалив рішення про підвищення тарифів на тепло і гарячу воду для комунального підприємства «Теплоенерго» і ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ».





Одночасно підвищені тарифи на виробництво теплової енергії для ПАТ КВБЗ (в нього купує тепло КП «Теплоенерго» для мешканців Раківки, тож від тарифу на виробництво залежить кінцевий тариф для споживачів).





Після підвищення тарифи комунального підприємства «Теплоенерго», діяльність якого напряму залежить від мерії, тарифи будуть значно вищими, ніж у КремТЕЦ – активу групи «Приват». Мер пояснив це тим, що на ТЕЦ нижча собівартість, завдяки «масовому виробництву», а котельні «Теплоенерго» - «розкидані по місту» - і собівартість вища.





Обидва постачальника теплової енергії називають підвищення коригуванням тарифів і пояснюють це підвищенням ціни на газ. Мер Кременчука Віталій Малецький зазначив, що виконком «змушений коригувати тарифи», інакше підприємства нестимуть збитки. А це - і невиконання ними інвестиційних програм.





- Це вимушений крок, оскільки ціна газу зросла, - заявив мер.







Втім, маємо і його обіцянку: знижувати тарифи у лютому-березні, якщо ціна на газ знизиться.

Як підвищаться тарифи КП «Теплоенерго» для населення (з ПДВ)

Послуга Діючий тариф, грн Новий тариф, грн Різниця, грн Різниця, % Постачання теплової енергії (Гкал, з лічильником) 1775,78 2040,44 264,66 14,90% Постачання гарячої води (м³) 99,28 111,17 11,89 13,10%

Як підвищаться тарифи ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» для населення (з ПДВ)

Послуга Діючий тариф, грн Новий тариф, грн Різниця, грн Різниця, % Постачання теплової енергії (Гкал, з лічильником) 1480,67 1796,4 315,73 21,3% Постачання гарячої води (м³) 87,67 103,99 11,89 18,6%

Чіткого терміну введення в дію нових тарифів не повідомляється. Рішення містять посилання на п. 5 ст. 10 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», у ній сказано: «У разі прийняття уповноваженим органом рішення про зміну цін/тарифів на комунальні послуги виконавець у строк, що не перевищує 15 днів з дати введення їх у дію, повідомляє про це споживачам з посиланням на рішення відповідних органів».





Відповідно, нові тарифи можуть бути введені в дію після їх офіційного оприлюднення вже в середині січня 2021 року – якраз після новорічних свят.





За нашими спостереженнями, мерія на чолі з Віталієм Малецьким любить робити такі теплі подарунки містянам саме до новорічних свят. Те саме відбувалося у 2018 році.





Проєкти рішень по тарифах, які були ухвалені, разом з додатками можна завантажити тут:





proyekt_rishennja_tec.doc [458 Kb] (cкачиваний: 4)

proyekt_rishennja_teploenergo.doc [948 Kb] (cкачиваний: 0)