На Полтавщині працівник «Полтаваобленерго» травмувався на роботі

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 154 Коментарів: 1

Попередньо в нього перелом

Учора, 23 грудня, у центральну районну лікарню в смт Машівка Полтавської області потрапив 53-річний працівник «Полтаваобленерго». За інформацією департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА, попередній діагноз — перелом зовнішньої кісточки лівої гомілки зі зміщенням.





Травмований мешкає в Полтаві, а працює водієм у Машівській філії ПАТ «Полтаваобленерго». Пошкодження він отримав на роботі, упавши з висоти власного зросту. Стан здоров’я чоловіка – середньої тяжкості.