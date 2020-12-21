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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині працівник «Полтаваобленерго» травмувався на роботі

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 154 Коментарів: 1

Попередньо в нього перелом

Учора, 23 грудня, у центральну районну лікарню в смт Машівка Полтавської області потрапив 53-річний працівник «Полтаваобленерго». За інформацією департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА, попередній діагноз — перелом зовнішньої кісточки лівої гомілки зі зміщенням.


Травмований мешкає в Полтаві, а працює водієм у Машівській філії ПАТ «Полтаваобленерго». Пошкодження він отримав на роботі, упавши з висоти власного зросту. Стан здоров’я чоловіка – середньої тяжкості.

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Автор: Богдан Волошко
Теги: Полтавщина Полтаваобленерго травматизм
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

2 523
zzzzzz:
Сьогодні, 16:38

неудачно стрибнув...


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