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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині автівка врізалася в зупинку: двоє людей постраждали

Сьогодні, 17:33 Переглядів: 670

 

Водія та пасажира з численними травмами доставили до Глобинської ЦРЛ

Сьогодні, 24 грудня, близько 11.00 в селі Пустовійтове Глобинського району сталася ДТП. Про це інформують у відділі комунікації поліції Полтавщини.


Попередньо відомо, що 51-річний водій автомобіля «Москвич» врізався в цегляну зупинку громадського транспорту. Водія та його 37-річного пасажира з численними травмами доставили до Глобинської ЦРЛ.


 

Вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту) ККУ. Поліція встановлює причини ДТП. Тривають слідчі дії.

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Автор: Богдан Волошко Джерело фото: Національна поліція України
Теги: Полтавщина Глобино ДТП аварія зупинка
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