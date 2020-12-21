На Полтавщині автівка врізалася в зупинку: двоє людей постраждали

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Водія та пасажира з численними травмами доставили до Глобинської ЦРЛ

Сьогодні, 24 грудня, близько 11.00 в селі Пустовійтове Глобинського району сталася ДТП. Про це інформують у відділі комунікації поліції Полтавщини.





Попередньо відомо, що 51-річний водій автомобіля «Москвич» врізався в цегляну зупинку громадського транспорту. Водія та його 37-річного пасажира з численними травмами доставили до Глобинської ЦРЛ.





Вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту) ККУ. Поліція встановлює причини ДТП. Тривають слідчі дії.