У «Європейській Солідарності» хочуть провести чистку: виключають з фракції депутата Віталія Котляра

Сьогодні, 18:04 Переглядів: 415

Через неспівпадіння ціннісних орієнтацій та ідеологічні розбіжності, а також за голосування, що шкодять інтересам територіальної громади, буде розглядатися питання щодо виключення депутата з фракції

На найближчих зборах фракції політичної партії «Європейська Солідарність» ініціюватимуть виключення депутата Віталія Котляра з лав фракції. Про це «Телеграфу» розповів голова фракції ЄС Богдан Лазоренко. За його словами, напередодні сесії Кременчуцької міської ради прийняли рішення консолідовано голосувати за ряд питань, проте депутат Віталій Котляр проголосував у розріз рішення партії.





COVID -19. «Європейська Солідарність» також не підтримувала прийняття бюджету, оскільки питання розглядалося з порушенням регламенту, бюджет не розглядався постійними депутатськими комісіями, а депутати, в свою чергу, не мали часу ґрунтовно проаналізувати головний фінансовий документ. - Депутати «Європейської Солідарності» виступали проти голосування за питання, що стосувалося прийняття Регламенту Кременчуцької міської ради, а також щодо затвердження програми розвитку і фінансування КТРК в умовах пандемії-19. «Європейська Солідарність» також не підтримувала прийняття бюджету, оскільки питання розглядалося з порушенням регламенту, бюджет не розглядався постійними депутатськими комісіями, а депутати, в свою чергу, не мали часу ґрунтовно проаналізувати головний фінансовий документ.





Слід зазначити, що Віталій Юрійович також не підтримав пропозицію профільної депутатської комісії щодо зняття даного питання з розгляду порядку денного.





Позиція депутатської фракції була узгоджена і підтримана вищим партійним керівництвом. Віталій Юрійович був присутній на зборах фракції, проте виступив з підтримкою вищезазначених питань.





Відтак, за неспівпадіння ціннісних орієнтацій та ідеологічні розбіжності, а також за голосування, що шкодять інтересам територіальної громади, буде розглядатися питання щодо виключення Віталія Котляра з фракції «ЄС», - зауважив Богдан Лазоренко.