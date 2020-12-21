У «Європейській Солідарності» хочуть провести чистку: виключають з фракції депутата Віталія Котляра

Через неспівпадіння ціннісних орієнтацій та ідеологічні розбіжності, а також за голосування, що шкодять інтересам територіальної громади, буде розглядатися питання щодо виключення депутата з фракції
На найближчих зборах фракції політичної партії «Європейська Солідарність» ініціюватимуть виключення депутата Віталія Котляра з лав фракції. Про це «Телеграфу» розповів голова фракції ЄС Богдан Лазоренко. За його словами, напередодні сесії Кременчуцької міської ради прийняли рішення консолідовано голосувати за ряд питань, проте депутат Віталій Котляр проголосував у розріз рішення партії.
Слід зазначити, що Віталій Юрійович також не підтримав пропозицію профільної депутатської комісії щодо зняття даного питання з розгляду порядку денного.
Позиція депутатської фракції була узгоджена і підтримана вищим партійним керівництвом. Віталій Юрійович був присутній на зборах фракції, проте виступив з підтримкою вищезазначених питань.