За останню добу в інфекційні шпиталі Кременчука госпіталізували 17 пацієнтів з COVID-19

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За останню добу в інфекційні шпиталі нашого міста з діагнозом COVID-19 госпіталізували 17 пацієнтів. Про ситуацію щодо поширення коронавірусної хвороби в Кременчуці станом на 24 грудня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації проінформувала заступник керівника управління охорони здоров’я Людмила Пономаренко.





За її інформацією, за вчорашній день зі скаргами на ГРВІ до сімейних лікарів звернулися 71 дорослий і 46 дітей. Минулої доби встановили 93 підозри на коронавірусну інфекцію.





За вчорашню добу на дослідження до кременчуцької ПЛР-лабораторії спрямовано 263 зразки біоматеріалів. За весь період роботи центру лабораторних досліджень лаборантами провели 17 909 ПЛР-обстежень, із них 4914 виявилися позитивними.

Наразі на стаціонарному лікуванні в кременчуцьких лікарнях:

із діагнозом «пневмонія» лежить 113 пацієнтів, 44 мають тяжкий перебіг хвороби;

перебуває 67 кременчужан із підтвердженим COVID-19, а також 9 жителів Кременчуцького району та Горішніх Плавнів.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів перебуває 1213 пацієнтів з коронавірусною інфекцією. Усього від початку пандемії у місті на COVID-19 захворіло 4562 жителя, одужало 3160 кременчужан, 131 мешканець помер.





- Ситуація залишається складною, хоч ми бачимо позитивні зрушення в динаміці захворюваності, але лікарняні заклади заповнюються. Дуже багато пацієнтів є старшого віку, для яких потрібна і киснева терапія, і потрібно, скажімо, дещо більше ліків, ніж це передбачено тими протоколами, які Національна служба затвердила і які фінансує відповідно до програм, - прокоментував мер Віталій Малецький.