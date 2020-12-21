За останню добу в інфекційні шпиталі Кременчука госпіталізували 17 пацієнтів з COVID-19

За останню добу в інфекційні шпиталі нашого міста з діагнозом COVID-19 госпіталізували 17 пацієнтів. Про ситуацію щодо поширення коронавірусної хвороби в Кременчуці станом на 24 грудня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації проінформувала заступник керівника управління охорони здоров’я Людмила Пономаренко.
За її інформацією, за вчорашній день зі скаргами на ГРВІ до сімейних лікарів звернулися 71 дорослий і 46 дітей. Минулої доби встановили 93 підозри на коронавірусну інфекцію.
За вчорашню добу на дослідження до кременчуцької ПЛР-лабораторії спрямовано 263 зразки біоматеріалів. За весь період роботи центру лабораторних досліджень лаборантами провели 17 909 ПЛР-обстежень, із них 4914 виявилися позитивними.
Наразі на стаціонарному лікуванні в кременчуцьких лікарнях:
На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів перебуває 1213 пацієнтів з коронавірусною інфекцією. Усього від початку пандемії у місті на COVID-19 захворіло 4562 жителя, одужало 3160 кременчужан, 131 мешканець помер.