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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

Як у Кременчуці працюватимуть поліклініки та ПЛР-лабораторія на вихідних

Сьогодні, 19:05 Переглядів: 303

 

Дізнайтеся графік чергування лікарів

24 грудня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації розповіли, як працюватимуть поліклініки Кременчука та ПЛР-лабораторія на вихідних.


Графік чергування лікарів загальної практики - сімейної медицини протягом 25-27 грудня ви можете переглянути на сайті Кременчуцької міськради за посиланням.


Центр лабораторних досліджень працюватиме у штатному режимі у святкові дні, 25 і 26 грудня, з повним завантаженням. У неділю, 27 грудня, колектив ПЛР-лабораторії матиме вихідний день, вперше за останні два-три місяці. Про це повідомила заступник керівника управління охорони здоров’я Кременчука Людмила Пономаренко.


У разі виникнення ургентної необхідності в неділю, 27 грудня, викликатимуть чергового лаборанта для проведення ПЛР-досліджень.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: поликлиники ПЦР лаборатория выходные медики
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