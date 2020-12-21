Як у Кременчуці працюватимуть поліклініки та ПЛР-лабораторія на вихідних

Сьогодні, 19:05 Переглядів: 303

24 грудня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації розповіли, як працюватимуть поліклініки Кременчука та ПЛР-лабораторія на вихідних.





Графік чергування лікарів загальної практики - сімейної медицини протягом 25-27 грудня ви можете переглянути на сайті Кременчуцької міськради за посиланням.





Центр лабораторних досліджень працюватиме у штатному режимі у святкові дні, 25 і 26 грудня, з повним завантаженням. У неділю, 27 грудня, колектив ПЛР-лабораторії матиме вихідний день, вперше за останні два-три місяці. Про це повідомила заступник керівника управління охорони здоров’я Кременчука Людмила Пономаренко.





У разі виникнення ургентної необхідності в неділю, 27 грудня, викликатимуть чергового лаборанта для проведення ПЛР-досліджень.