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Кременчук, Шукаю господаря

По артскладам бродит овчарка-потеряшка: хозяева просят помочь псу вернуться домой

Сьогодні, 20:19 Переглядів: 184

 

Он хорошо воспитан и не агрессивен

24 декабря в Кременчуге на Реевке пропала собака - 9-месячный щенок немецкой овчарки. Хотя размером он со взрослую собаку, по сути он ещё маленький. Он хорошо воспитан, прошел половину общего курса дрессировки и не агрессивен - бояться его не стоит.


Хозяин Игорь говорит, что собаку видели на артскладах - он бродил и возле входа со стороны ул. Небесной Сотни, и возле озера. Просят вернуть пса домой за вознаграждение.


Если вы подобрали собаку или знаете о её месте нахождения - позвоните +38 067 760 89 08 Игорь.


P.S. Игорь предупрежден о возможных звонках мошенников.


 

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Автор: на правах рекламы
Теги: потеряшка собака
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