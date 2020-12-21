По артскладам бродит овчарка-потеряшка: хозяева просят помочь псу вернуться домой

24 декабря в Кременчуге на Реевке пропала собака - 9-месячный щенок немецкой овчарки. Хотя размером он со взрослую собаку, по сути он ещё маленький. Он хорошо воспитан, прошел половину общего курса дрессировки и не агрессивен - бояться его не стоит.
Хозяин Игорь говорит, что собаку видели на артскладах - он бродил и возле входа со стороны ул. Небесной Сотни, и возле озера. Просят вернуть пса домой за вознаграждение.
Если вы подобрали собаку или знаете о её месте нахождения - позвоните +38 067 760 89 08 Игорь.
P.S. Игорь предупрежден о возможных звонках мошенников.