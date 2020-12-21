Хокеїсти «Кременчука» ведучи в рахунку ледь не втратили перемогу в матчі з «Дніпром»

Вчора, 22:42 Переглядів: 152

Кременчужани набрали 27 очок після 19 ігор та займають третє місце у турнірній таблиці

Сьогодні, 24 грудня, чемпіон України хокейний клуб «Кременчук» у Херсоні в овер-таймі обіграв «Дніпро» 4:3.





«Дніпро» - «Кременчук 3:4ОТ (0:1, 0:2, 3:0, 0:1)

Голи: 0:1 - Дубінін (Денискін), 6:26; 0:2 - Ворона (Пукс - Яковлєв), 22:25; 0:3 - Смирнов (Пукс - Яковлєв), 32:10; 1:3 - Бєлоусов (Каракулько - Афанасьєв), 43:30; 2:3 - Швецов (Воробйов - Дорофєєв), 46:19; 3:3 - Вишняков (Крисанов), 57:54; 3: 4 - Дубінін (Ворона), 64:15

Дніпро: Хомутов (Петров); Дорофєєв - Ратушний, Білоусов - Декало, Афанасьєв (К) - Матусевич; Вишняков - Гасніков (А) - Швецов, Воробйов - Крисанов - Каракулько, Панасенко - Чернишенко - Ніконов, Целогородцев - Брага - Тимченко.

Кременчук: Новицький (Гордюшин); Яковлєв - Алексюк, Александров - Григорян, Грицьких - Толстушко, Савицький - Варава; Коробов - Дубінін - Денискін, Созонов - Серанов - Орлов, Смирнов - Пукс - Тютченко, Савченко - Гриценко - Ворона.









Чемпіон з початку матчу захопив ініціативу та на 7-мій хвилині відкрив рахунок – Дубінін з передачі Денискина вивів «Кременчук» вперед 1:0. Гості більше контролювали шайбу і створили біля воріт «Дніпра» чималу кількість гольових моментів. Чого тільки стояли кидки Коробова і Гриценко. Господарі, завдяки майстерності Хомутова змогли відстояти свої ворота до перерви. У свою чергу, у самих херсонців були пару контратак (моменти у Крисанова і Вишнякова), з якими впорався воротар гостей Новицький. Так чином, з рахунком 1:0 на користь «Кременчука» хокеїсти команд вирушили на перерву.





У другому періоді «містяни» змогли двічі вразити ворота Хомутова. Завдяки зв'язці Пукс - Яковлєв, на початку Ворона, а потім і Смирнов, який дебютував за «Кременчук», закинули по шайбі. Варто зазначити, що другу шайбу херсонці пропустили в більшості.





У заключній двадцятихвилинці господарі проявили характер та зрівняти рахунок. За десять хвилин до кінця матчу херсонці звели рахунок до мінімуму 2:3. Шайбами ​​відзначилися - Белоусов і Швецов. А на 58 хвилині «щукі» зрівняли рахунок 3:3. Точним кидком відзначився Вишняков.





Основний час завершився нічиєю, тому долю переможця поєдинку вирішували додаткові 5 хвилин. За 45 секунд до її кінця Дубінін точним кидком, після сольного проходу та передачі Ворони, приніс «Кременчуку» два очка.





Кременчужани набрали 27 очок після 19 ігор та займають третє місце у турнірній таблиці. Наступний поєдинок «містяни» зіграють теж на виїзді – 26 грудня о 17:00 з «Маріуполем».