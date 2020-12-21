Ресторанам і кафе дозволили в Новий рік працювати до 7-ї ранку

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 642

Кабінет міністрів дозволив ресторанам та кафе у Новорічну ніч працювати до 7:00, а не до 1:00, як було раніше.





Згідно з постановою КМУ від 23 грудня №1301 про внесення зміни до постанови Кабміну від 9 грудня №1236. У пункті 2 постанови уряду від 9 грудня у підпункті 12 слова «до 1-ї години» замінено на «до 7-ї години».





У цьому пункті сказано, що на час карантину забороняється робота з 23-ї до 7-ї години, із забороною проведення розрахункових операцій після 22-ї години, суб’єктів господарювання з надання послуг громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо), крім надання послуг у новорічну ніч.





Нагадаємо, що розважальні новорічні заходи та концерти біля ялинок на площах заборонені через епідемію COVID-19, а з 8-го до 24-е січня включно в Україні буде діяти жорсткий карантин. У період посиленого карантину ресторани й кафе зможуть працювати лише у форматі «забери з собою» та адресної доставки.