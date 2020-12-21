Центральна районна лікарня перейде у власність Кременчука - так вирішили депутати райради

Сьогодні, 10:30 Переглядів: 653

На черговому засіданні сесії Кременчуцької районної ради 25 грудня депутати кількістю у 33 голоси вирішили віддати майновий комплекс Центральної районної лікарні у Кохнівці громаді Кременчука. Тобто заклад стане комунальною власністю міста. Рішення райради передбачає про передачу майнового комплексу лікарні на баланс Кременчука.





Варто зазначити, що у матеріалах проєкту рішення депутати не отримували додатку, де б значилося усе майно лікарні, яке належало громаді Кременчуцького району.





Голова Кременчуцької районної ради Антон Самаркін (представник партії «За майбутнє») наголошував на тому, що жодна із територіальних громад району не погодилася стати балансоутримувачем ЦРЛ, крім міста Кременчук. Проте під час роботи сесії районної ради з'ясувалося, що Кам'янопотоківська громада зверталася до райради із проханням та проєктом рішення, про які не були вчасно повідомлені депутати ради.





У зв'язку із цим Ганна Самойлюк, голова Кам’янопотоківської громади, звернулася до поліції. Вона вважає, що було порушене право територіальних громад на володіння спільним майном.





Як функціонуватиме та розвиватиметься ЦРЛ? Поки питання залишається відкритим, адже тепер Кременчуцька міська рада має зібратися на сесію, аби внести зміни до бюджету, який не передбачав можливість утримування ЦРЛ. А без прийняття поправок і змін у фінансуванні медичної галузі неможливо спрогнозувати план закупівель чи капітальних ремонтів лікарні. Щоправда, тепер точно буде відомо, хто платитиме за енергопостачання та інші комунальні платежі лікарні вже з січня наступного року - ці функції візьме на себе Кременчук.





Наприкінці засідання стало відомо, що в.о. директора «Кременчуцької центральної районної лікарні» Марія Ігнатчук не виходить на зв'язок із жодним з депутатів райради та представників територіальних громад після того, як її зобов’язали реєструвати новий статут лікарні у державного реєстратора.





Депутати опозиційних сил ( партій «Європейська Солідарність», «Довіра», поодинокі представники партії «Батьківщина») не виключають думки про умисний психологічний тиск на пані Ігнатчук та ситуацію, дуже схожу на завуальоване рейдерське захоплення лікарні та земельної ділянки у межах міста, розміром понад 5 га.





На сесії був присутній і міський голова Кременчука Віталій Малецький, він заявив:





- І районна лікарня, і медицина Кременчука - одне ціле, яке обслуговує і мешканців Кременчука, і мешканців Кременчуцького району, і не тільки, якщо брати старий формат до об'єднання.

Якщо ми будемо говорити про те, що лікарня має залишитися в районі - це буде гарний політичний лозунг, за яким не буде фінансування, не буде розвитку та здоров'я пацієнтів. Я хочу сказати, що завтрашній день кременчуцької медицини - це об'єднана медицина великої території об'єднаного району, у якому майже 400 тисяч населення.







До речі, портал Кременчуцької міськради оприлюднив новину про передачу майнового комплексу лікарні місту ще тоді, коли у сесійній залі тільки-но починалося голосування за дане рішення.