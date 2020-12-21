Графік роботи Міграційної служби Полтавщини на період новорічних та різдвяних свят

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Як працюватимуть під час різдвяних свят

Як працюватиме Міграційна служба Полтавщини на період новорічних та різдвяних свят. Вихідними в Управлінні ДМС, міських і районних підрозділах будуть наступні дні: 25-27 грудня 2020 року, 1-3 та 7-10 січня 2021 року.



В районних і міських територіальних підрозділах Міграційної служби Полтавщини, які відповідно до постійного графіку роботи надають

адміністративні послуги з вівторка по суботу, переноситься робочі дні:

з суботи 26 грудня 2020 року – на понеділок 28 грудня 2020 року;

з суботи 2 січня 2021 року – на понеділок 4 січня 2021 року;

з п’ятниці 8 січня 2021 року – на понеділок 11 січня 2021 року;

з суботи 9 січня 2021 року – на понеділок 18 січня 2021 року.

В апараті Управління Міграційної служби Полтавської області переноситься робочий день: з п’ятниці 8 січня 2021 року – на суботу 16 січня 2021 року.



В інші дні відповідно до постійного графіку роботи.



Звертаємо увагу, що статтею 53 КЗпП України передбачено напередодні святкового дня скорочення робочого дня на одну годину. Відповідно до цього 24 та 31 грудня 2020 року, а також 6 січня 2021 року робочий день у співробітників Міграційної служби Полтавської області скорочено на 1 годину.