Незважаючи на зауваження комісій, депутати підтримали збільшення фінансування КТРК у 7 разів

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22 грудня сесія міськради підтримала внесення змін до рішення від 22 грудня 2016 року «Про затвердження міської Програми сприяння розвитку інформаційної діяльності КП «Кременчуцька міська телерадіокомпанія» на 2017-2021 роки».



Згідно з цими змінами пропонується збільшити фінансування КТРК із 2,9 млн грн до 20,9 млн грн — тобто у 7 разів. Таке збільшення аргументують тим, що з 2017 року «збільшився обсяг робіт, розширилося поле діяльності телерадіокомпанії. Відповідно збільшився штат працівників, змінився розмір заробітної плати, зросли ціни на послуги та товари. Тому змінилися і обсяги фінансування».









При цьому депкомісія з освіти рекомендувала виключити це питання з порядку денного, оскільки:

по-перше програма з інформатизації минулого року фінансувалася лише на 1%, тоді як фінансування КТРК було здійснене в повному обсязі;



по-друге, на міську цільову програму запобігання коронавірусу виділяється вдвічі менше – 12 млн грн.



Мер попросив депутатів «визначатись». Ті визначились і правку комісії не прийняли: «за» проголосувало 10 депутатів, ще 7 утримались.







Депутат Плескун запропонував зменшити фінансування телерадіокомпанії на початок року, а потім, за потреби, дофінансувати. Але мер його ініціативи також не підтримав, посилаючись на відсутність необхідних документів.





Депутат Лазоренко зауважив, що на засіданні комісії з промисловості секретар міськради прохав розробника надати повну розшифровку розподілу коштів відповідно до програми, але депутати досі цього кошторису так і не побачили.





- Ну, я не знаю. Юрій Васильович мені цей кошторис надав - я його бачу, - відповів на це мер і зачитав розподіл коштів вголос:

8,14 млн грн - заробітна плата

1,8 млн грн - нарахування на зарплату

233,4 тис. грн - обладнання та інвентар

10,26 млн грн - оплата послуг, в тому числі 9,36 млн грн на друк газети «Кременчуцькі новини»

382 тис. грн - оплата комунальних послуг.

- Шановні колеги, я дивився інтерв'ю - ви всі оперували цими цифрами. Давайте визначатись, бо ми можемо дискутувати дуже довго, тож ставлю питання на голосування в цілому. Прошу проголосувати, прошу підтримати, - додав мер.





І депутати підтримали: «за» проголосувало 30 депутатів, «проти» - 4, троє утримались.