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Кременчук, Політика

Незважаючи на зауваження комісій, депутати підтримали збільшення фінансування КТРК у 7 разів

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 497 Коментарів: 3

 

Мер просив «підтримати

22 грудня сесія міськради підтримала внесення змін до рішення від 22 грудня 2016 року «Про затвердження міської Програми сприяння розвитку інформаційної діяльності КП «Кременчуцька міська телерадіокомпанія» на 2017-2021 роки».

Згідно з цими змінами пропонується збільшити фінансування КТРК із 2,9 млн грн до 20,9 млн грн — тобто у 7 разів. Таке збільшення аргументують тим, що з 2017 року «збільшився обсяг робіт, розширилося поле діяльності телерадіокомпанії. Відповідно збільшився штат працівників, змінився розмір заробітної плати, зросли ціни на послуги та товари. Тому змінилися і обсяги фінансування».


Депутатка Гориславець — про можливу розтрату бюджетних коштів Кременчуцькою телерадіокомпанією


При цьому депкомісія з освіти рекомендувала виключити це питання з порядку денного, оскільки:

  •  по-перше програма з інформатизації минулого року фінансувалася лише на 1%, тоді як фінансування КТРК було здійснене в повному обсязі;
  • по-друге, на міську цільову програму запобігання коронавірусу виділяється вдвічі менше – 12 млн грн.

Мер попросив депутатів «визначатись». Ті визначились і правку комісії не прийняли: «за» проголосувало 10 депутатів, ще 7 утримались.


Депутат Плескун запропонував зменшити фінансування телерадіокомпанії на початок року, а потім, за потреби, дофінансувати. Але мер його ініціативи також не підтримав, посилаючись на відсутність необхідних документів.


Депутат Лазоренко зауважив, що на засіданні комісії з промисловості секретар міськради прохав розробника надати повну розшифровку розподілу коштів відповідно до програми, але депутати досі цього кошторису так і не побачили.


- Ну, я не знаю. Юрій Васильович мені цей кошторис надав - я його бачу, - відповів на це мер і зачитав розподіл коштів вголос:
  • 8,14 млн грн - заробітна плата
  • 1,8 млн грн - нарахування на зарплату
  • 233,4 тис. грн - обладнання та інвентар
  • 10,26 млн грн - оплата послуг, в тому числі 9,36 млн грн на друк газети «Кременчуцькі новини»
  • 382 тис. грн - оплата комунальних послуг.
- Шановні колеги, я дивився інтерв'ю - ви всі оперували цими цифрами. Давайте визначатись, бо ми можемо дискутувати дуже довго, тож ставлю питання на голосування в цілому. Прошу проголосувати, прошу підтримати, - додав мер.


І депутати підтримали: «за» проголосувало 30 депутатів, «проти» - 4, троє утримались.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: КТРК сессия горсовета
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 3

275
ulyanov:
Сьогодні, 14:38

А так дихали "опозиційні" депутати, так дихали bowtie


3 2
192
romix:
Сьогодні, 15:05

Цитата: ulyanov

А так дихали "опозиційні" депутати, так дихали bowtie

О, всплыло


2 0
22
waxettio:
Сьогодні, 15:15

молодцы че, поддерживайте и дальше Витальку, его и газета и трк будут отмывать, такой себе серый невзрачный кардинал...

 


3 0

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