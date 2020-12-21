Незважаючи на зауваження комісій, депутати підтримали збільшення фінансування КТРК у 7 разів

22 грудня сесія міськради підтримала внесення змін до рішення від 22 грудня 2016 року «Про затвердження міської Програми сприяння розвитку інформаційної діяльності КП «Кременчуцька міська телерадіокомпанія» на 2017-2021 роки».
Згідно з цими змінами пропонується збільшити фінансування КТРК із 2,9 млн грн до 20,9 млн грн — тобто у 7 разів. Таке збільшення аргументують тим, що з 2017 року «збільшився обсяг робіт, розширилося поле діяльності телерадіокомпанії. Відповідно збільшився штат працівників, змінився розмір заробітної плати, зросли ціни на послуги та товари. Тому змінилися і обсяги фінансування».
При цьому депкомісія з освіти рекомендувала виключити це питання з порядку денного, оскільки:
Мер попросив депутатів «визначатись». Ті визначились і правку комісії не прийняли: «за» проголосувало 10 депутатів, ще 7 утримались.
Депутат Плескун запропонував зменшити фінансування телерадіокомпанії на початок року, а потім, за потреби, дофінансувати. Але мер його ініціативи також не підтримав, посилаючись на відсутність необхідних документів.
Депутат Лазоренко зауважив, що на засіданні комісії з промисловості секретар міськради прохав розробника надати повну розшифровку розподілу коштів відповідно до програми, але депутати досі цього кошторису так і не побачили.
І депутати підтримали: «за» проголосувало 30 депутатів, «проти» - 4, троє утримались.