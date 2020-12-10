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Топ новина, Кременчук

Ну, дуже нескромно: Кременчуцьку телерадіокомпанію мерія хоче підтримати аж на 21 мільйон

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 990 Коментарів: 13

  

Це у 7 разів більше, ніж свого часу планувалося при затвердженні Програми підтримки КТРК

Комунальну «Кременчуцьку міську телерадіокомпанію» у наступному 2021 році мерія хоче підтримати аж на 20,9 мільйона гривень. Відповідний проєкт рішення підготовлений на чергову сесію Кременчуцької міської ради. Пропонується внести зміни у Програму сприяння розвитку інформаційної діяльності КТРК на 2017- 2021 роки. І збільшити фінансування КТРК із 2,9 млн грн до 20,9 млн грн — тобто у 7 разів.


У Пояснювальній записці, підготовленій керівницею пресслужби міської ради Юлією Перепелятник, йдеться про те, що Програма була прийнята у 2016 році.


«З тих пір збільшився обсяг робіт, розширилося поле діяльності телерадіокомпанії. Відповідно збільшився штат працівників, змінився розмір заробітної плати, зросли ціни на послуги та товари. Тому змінилися і обсяги фінансування», - йдеться у Пояснювальній записці.


КТРК, якою керує Сергій Перепелятник (чоловік Юлії Перепелятник) забезпечує винятково позитивне висвітлення діяльності міського голови та наближених до нього депутатів. А також видає 40-тисячним тиражем (за кошти міського бюджету — тобто за наші з вами) газету «Кременчуцькі новини», започатковану якраз у рік виборів. І газета теж сумлінно розповідає про добрі справи мера та його команди, не висвітлюючи проблеми, які існують у місті (зокрема, такі, як не виконання міського бюджету). При цьому мерія надає незаконні переваги КТРК, обмежуючи доступ на заходи іншим засобам масової інформації (або «забуваючи» запрошувати), про що заявляли редактори міських ЗМІ, не підконтрольних мерії.


Під виглядом карантину мерія Кременчука перешкоджає діяльності ЗМІ - заява редакторів міських видань


Тобто за мільйони з бюджету мерія намагається контролювати міський інформаційний простір, витісняючи голос інших ЗМІ. Витягає гроші з кишень платників податків на піар та пропаганду. Штат комунального ТБ ще минулого року сягнув 45 працівників - це приблизно як штат педагогів у одній міській школі.



У 2020 році депутати минулого скликання виділили з бюджету для КТРК 18 мільйонів гривень. Як бачимо, апетити КТРК щороку ростуть. Цинізм ситуації полягає в тому, що станом на перше грудня недовиконання міського бюджету сягнуло 255 млн грн. На засіданні бюджетної депутатської комісії сьогодні, 11 грудня, говорили про борги бюджету навіть по захищених статтях — зарплаті бюджетникам, медикаментах, харчуванні; про недофінансування галузі ЖКГ на 51 мільйон.


Газета за 9 млн грн: Кременчугская прокуратура открыла уголовное производство


Як збільшується фінансування КТРК

(із Пояснювальної записки до Програми підтримки інформаційної діяльності)


Найменування

Орієнтовані обсяги фінансування тис. грн.

2017

2018

2019

2020

2021

Фінансова підтримка місцевого бюджету КП «КТРК»


2950,0


6025,0


8000,0


18 439,0


20 900,0



Від ЗМІ онлайн надійшло запитання голові бюджетної комісії Олександру Плескуну: чи доцільно за таких умов виділяти на наступний рік 21 млн грн на КТРК? (Судячи із суми, мерія хоче продовжити роздачу газети).


Госаудит требует разорвать договор на печать новой газеты «фиолетовой команды


- Я думаю, що ми це питання будемо розглядати на 18 грудня під час розгляду питань на сесію, - ухилився від відповіді пан Плескун.
Нагадаємо, мерія двічі проігнорувала петиції кременчужан з приводу того, щоб замість «безкоштовної» газети спрямувати гроші на медицину.
5
Автор: Татьяна Донченко
Теги: газета КТРК бюджет бюджет Кременчука
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 13

867
Angel737:
Сьогодні, 14:16

Прокурор города и области, Глава ГБР, Нач. СБУ, Нач. Полиции - Ауууу!!!
Где Ваша реакция ???!!!

Напишите добровольно Рапорта в отставку и с Ганьбой на биржу труда!
Госоподин Президент Украины и господин Премьер Министр, обратите внимание на действия Малецкого!
Под Суд чудо Мера!

Господин Ульянов, Вы будете писать в Киев жалобы на Малецкого ?!


34 1
178
stronzo:
Сьогодні, 14:34

Цитата: Angel737


Госоподин Президент Украины и господин Премьер Министр, обратите внимание на действия Малецкого!

laughinglaughinglaughing


7 2
43
Руслан Климашенко:
Сьогодні, 14:44

Журналисты и все те люди, которые пишут, что вот налоги наши тратите непонятно куда.... вы хоть разбирались в системе налогов?Вы уверены что именно за ваши деньги сейчас не кушает какой-то уголовник, либо не кушает какая-то бабушка? Или вы верите в то, что именно ваша гривна пошла в бюджет города?


1 33
128
Татьяна Донченко:
Сьогодні, 14:50

Цитата: Руслан Климашенко

Журналисты и все те люди, которые пишут, что вот налоги наши тратите непонятно куда.... вы хоть разбирались в системе налогов?Вы уверены что именно за ваши деньги сейчас не кушает какой-то уголовник, либо не кушает какая-то бабушка? Или вы верите в то, что именно ваша гривна пошла в бюджет города?

Розбиралися. ПДФО платимо всі. Це якраз основне джерело бюджету міста. Тобто і моя, і ваша гривня туди пішла (і не одна). Ну, звісно, якщо ви працюєте офіційно (а не лише, наприклад, ботом на сайті за кеш), і з вашої зп йде ПДФО


33 1
43
Руслан Климашенко:
Сьогодні, 14:59

Цитата: Татьяна Донченко
Цитата: Руслан Климашенко

Журналисты и все те люди, которые пишут, что вот налоги наши тратите непонятно куда.... вы хоть разбирались в системе налогов?Вы уверены что именно за ваши деньги сейчас не кушает какой-то уголовник, либо не кушает какая-то бабушка? Или вы верите в то, что именно ваша гривна пошла в бюджет города?

Розбиралися. ПДФО платимо всі. Це якраз основне джерело бюджету міста. Тобто і моя, і ваша гривня туди пішла (і не одна). Ну, звісно, якщо ви працюєте офіційно (а не лише, наприклад, ботом на сайті за кеш), і з вашої зп йде ПДФО

Если вам не понравился мой коментарий или он не совпадает с вашим, это повод обзывать меня ботом?


2 21
61
Олег Чуба:
Сьогодні, 15:00

Можно о чем-то другом писать, достали со своими радиокомпаниями газетами и телевизорами.

 


0 27
457
s2e7r8g:
Сьогодні, 15:16

Цитата: Олег Чуба

Можно о чем-то другом писать, достали со своими радиокомпаниями газетами и телевизорами.

 

Если хотите почитать что-то другое - вам в библиотеку. Телеграф информационный сайт о жизни города. И если вам не важно куда тратятся деньги из бюджета - проходите мимо. 60% от ПДФО остаются в городском бюджете. У меня в год ПДФО в районе 50000 грн, т.е. в бюджете города осталось 30000 грн. Почему я не имею права знать куда они тратятся? И главное зачем это мне (газета и телерадиокомпания)?


26 0
72
adf007:
Сьогодні, 15:23

Цитата: Олег Чуба

Можно о чем-то другом писать, достали со своими радиокомпаниями газетами и телевизорами.

 

О чем другом? 20 лет на мост не могут собрать, зато на озеленение города и брукивку в парке это легко 


13 1
7
lvbnher:
Сьогодні, 15:32

А кого читатт смотреть? Здесь хотя бы понятно откуда финансирование. Все газеты частные куплены людьми, которым удобно влиять на умы граждан. Тот же телеграф, крем газета и программа плюс. Положительного минимум, зато полно пахучего выжатого из пальца говнеца. Положительную сторону жизни города никто кроме коммунальных СМИ не освещает


2 14
172
StarПёр:
Сьогодні, 15:35

Цитата: Angel737

Прокурор города и области, Глава ГБР, Нач. СБУ, Нач. Полиции - Ауууу!!!
Где Ваша реакция ???!!!

Напишите добровольно Рапорта в отставку и с Ганьбой на биржу труда!
Госоподин Президент Украины и господин Премьер Министр, обратите внимание на действия Малецкого!
Под Суд чудо Мера!

Вы конкретно, и ваши родственники ходили на выборы 25 октября? Только по-честному, без звездежа. Если ходили, за кого голосовали?

 

Цитата: Angel737
Господин Ульянов, Вы будете писать в Киев жалобы на Малецкого ?!

А причем тут Ульянов? Самим слабо? Ваше "Респект копам" вы легко строчите в каждой новости. А в Киев писать, или хотя бы в прокуратуру Ульянов должен? 

А по сути. Народ Малецкого любит. Иначе не избрал бы. По-этому Виталий Алексеевич имеет полное право унижать и доминировать как хочет. И богатеть тоже имеет право. Повторяю, не нравился б, город бы его не избрал...


8 4
263
sergey.kovalenko:
Сьогодні, 15:54

С любых доходов платят налоги, и журналисты их платят та же само, они же устроены официально. Лучше плюйтесь на тех, кто работает неофициально, получает бешенный доход и не платят ни копейки в бюджет.


2 10
429
shtai:
Сьогодні, 16:32

Одного не пойму: зачем сейчас платить ботам? Или это идет отработка ранее уплаченых денег?


5 0
274
ulyanov:
Сьогодні, 16:35

Цитата: Angel737
Господин Ульянов, Вы будете писать в Киев жалобы на Малецкого

Я тут з якого боку? bowtie

Я не виправдав народної довіри, люди проголосували за більш авторитетних кандидатів в депутати.

Тому, якщо буде натхнення - напишу кудись на когось скаргу, не буде - не напишу.

Я тепер людина вільна від політики - можу працювати немов вільний художник smiling_imp


7 0
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