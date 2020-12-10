Ну, дуже нескромно: Кременчуцьку телерадіокомпанію мерія хоче підтримати аж на 21 мільйон

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 990 Коментарів: 13

Це у 7 разів більше, ніж свого часу планувалося при затвердженні Програми підтримки КТРК

Комунальну «Кременчуцьку міську телерадіокомпанію» у наступному 2021 році мерія хоче підтримати аж на 20,9 мільйона гривень. Відповідний проєкт рішення підготовлений на чергову сесію Кременчуцької міської ради. Пропонується внести зміни у Програму сприяння розвитку інформаційної діяльності КТРК на 2017- 2021 роки. І збільшити фінансування КТРК із 2,9 млн грн до 20,9 млн грн — тобто у 7 разів.





У Пояснювальній записці, підготовленій керівницею пресслужби міської ради Юлією Перепелятник, йдеться про те, що Програма була прийнята у 2016 році.





«З тих пір збільшився обсяг робіт, розширилося поле діяльності телерадіокомпанії. Відповідно збільшився штат працівників, змінився розмір заробітної плати, зросли ціни на послуги та товари. Тому змінилися і обсяги фінансування», - йдеться у Пояснювальній записці.





КТРК, якою керує Сергій Перепелятник (чоловік Юлії Перепелятник) забезпечує винятково позитивне висвітлення діяльності міського голови та наближених до нього депутатів. А також видає 40-тисячним тиражем (за кошти міського бюджету — тобто за наші з вами) газету «Кременчуцькі новини», започатковану якраз у рік виборів. І газета теж сумлінно розповідає про добрі справи мера та його команди, не висвітлюючи проблеми, які існують у місті (зокрема, такі, як не виконання міського бюджету). При цьому мерія надає незаконні переваги КТРК, обмежуючи доступ на заходи іншим засобам масової інформації (або «забуваючи» запрошувати), про що заявляли редактори міських ЗМІ, не підконтрольних мерії.









Тобто за мільйони з бюджету мерія намагається контролювати міський інформаційний простір, витісняючи голос інших ЗМІ. Витягає гроші з кишень платників податків на піар та пропаганду. Штат комунального ТБ ще минулого року сягнув 45 працівників - це приблизно як штат педагогів у одній міській школі.









У 2020 році депутати минулого скликання виділили з бюджету для КТРК 18 мільйонів гривень. Як бачимо, апетити КТРК щороку ростуть. Цинізм ситуації полягає в тому, що станом на перше грудня недовиконання міського бюджету сягнуло 255 млн грн. На засіданні бюджетної депутатської комісії сьогодні, 11 грудня, говорили про борги бюджету навіть по захищених статтях — зарплаті бюджетникам, медикаментах, харчуванні; про недофінансування галузі ЖКГ на 51 мільйон.





Як збільшується фінансування КТРК

(із Пояснювальної записки до Програми підтримки інформаційної діяльності)





Найменування

Орієнтовані обсяги фінансування тис. грн. 2017 2018 2019 2020 2021 Фінансова підтримка місцевого бюджету КП «КТРК»

2950,0

6025,0

8000,0

18 439,0

20 900,0









Від ЗМІ онлайн надійшло запитання голові бюджетної комісії Олександру Плескуну: чи доцільно за таких умов виділяти на наступний рік 21 млн грн на КТРК? (Судячи із суми, мерія хоче продовжити роздачу газети).









- Я думаю, що ми це питання будемо розглядати на 18 грудня під час розгляду питань на сесію, - ухилився від відповіді пан Плескун.