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Кременчук, Культура, Топ-новость

Їжі під ялинкою не буде — мер Кременчука Малецький

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 1 158 Коментарів: 4

 

Міський голова заявив, що ярмаркові будиночки під головною ялинкою міста — винятково для технічних потреб

Нещодавно під головною ялинкою міста на площі Перемоги розпочали монтувати ярмаркове містечко — саме так назвала святкові будиночки пресслужба мерії Кременчука.


Як буде працювати ярмаркове містечко біля ялинки? Що дозволили продавати, на яких умовах? Як забезпечуватимуться карантинні вимоги? Ці питання «ТелеграфЪ» задав під час засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайної медико-біологічної ситуації.


Суть відповіді міського голови: на ялинку кременчужани зможуть подивитися, але торгівлі на площі не буде, бо карантинні обмеження враховуються. І міська влада не створюватиме умов для розповсюдження інфекції.


За словами мера, будиночки монтуються виключно для технічної мети (для технічного забезпечення ялинки).


- Щодо продажу страв річ не йде, - запевнив мер. - Місць, де люди будуть скупчуватися, не буде. Створювати ще один ярмарок ми вважаємо не на часі, - заявив мер.
4
Автор: Татьяна Донченко
Теги: ялинка ярмарок Новий рік
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 4

291
shoni1970:
Сьогодні, 14:48

Как при совке: приходите со своим.


3 9
43
Руслан Климашенко:
Сьогодні, 14:50

Карантин всё таки сделал своё дело. Главное что хоть ёлка будет -  уже хоть какой не какой, но праздник.


3 5
61
Олег Чуба:
Сьогодні, 15:00

За срок Зеленского пока он президент ничего хорошего не произошло! 


8 7
9
savChuk_LeNa:
Сьогодні, 15:59

Ну хоть ёлка будет, на ярмарку я и не надеялась! Из-за этой пандемии праздники полноценно невозможно отпраздновать!


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