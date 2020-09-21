Під виглядом карантину мерія Кременчука перешкоджає діяльності ЗМІ - заява редакторів міських видань

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Під виглядом карантину журналістам некомунальних видань блокують доступ до будівлі міської ради та на інші заходи за участі міського голови Кременчука (і кандидата на цю посаду) Віталія Малецького. Відбувається порушення Закону України «Про інформацію» - про це спільна заява редакторів ряду міських ЗМІ.





Заява

Ми, журналісти НЕкомунальних, а відтак – НЕ підконтрольних керівництву міста ЗМІ, змушені заявити:





- міський голова Кременчука Віталій Малецький, маючи у розпорядженні пресслужбу, останнім часом припинив відкрито оголошувати про заплановані і позапланові масові та оперативні заходи, гідні уваги громадськості міста, і перестав запрошувати незалежні ЗМІ до висвітлення важливих подій, про які має знати населення Кременчука.





Під виглядом карантину, який оголошений 12 березня, журналістам некомунальних ЗМІ обмежили доступ до будівлі Кременчуцької міської ради. Мер Кременчука Віталій Малецький навіть зробив спробу не допустити ЗМІ на сесію Кременчуцької міської ради.





Журналістам на той момент вдалося відстояти свої права. Проте доступ на інші заходи залишається обмеженим для ЗМІ. При цьому практично всі події за участі В. Малецького кожного дня висвітлюють комунальні журналісти з комунальної телекомпанії

Ось лише один приклад - випуск новин комунальної телекомпанії за 21 вересня 2020 року.



У випуску ми бачимо, що міський голова Кременчука та його заступники, не дотримуючись соціальної дистанції 1,5 метра, у невеликій кімнаті мера провели зустріч з послом Індонезії, де відеозйомку проводили виключно комунальні журналісти.





Далі мер поїхав вітати 100-річну ювілярку Анну Литвин, і знову лише з представниками комунального ЗМІ.





У цьому ж випуску можна побачити, як мер з комунальними журналістами інспектує мікрорайон Лашки.

Про жоден з цих заходів пресслужба міського голови жодним чином не повідомила інших, непровладних журналістів, тим самим монополізуючи інформаційний простір і порушуючи тим самим вимоги ст. 7 Закону України «Про інформацію», відповідно до якого держава гарантує всім суб'єктам інформаційних відносин рівні права і можливості доступу до інформації.





Більше того, про подібні перешкоджання їхній діяльності з боку саме міської влади незалежні ЗМІ Кременчука вже робили відеосюжети та писали новини. Зокрема, журналісти ТРК «Візит» спілкувалися на цю тему з нардепом, екс-керівником медійних компаній і телеканалів, фаховим журналістом Миколою Княжицьким. (Відео за посиланням з 10 хв 40 сек). Він зазначив, що, наприклад, Верховна Рада відкрита для преси, і в ній ВСІ журналісти сьогодні працюють без жодних проблем.





«Був якийсь період, коли журналістів не допускали, вони коло Верховної Ради записували інтерв’ю, але зараз працюють на балконі Верховної Ради, все знімають. І так само інші державні заклади у Києві. Те, що дозволяє місцева влада – це звичайне хамство по відношенню до журналістів, але це не є секрет, що вони тут, представляють нібито різні партії, фактично монополізували владу, витрачають кошти мешканців міста на підтримку своїх ручних засобів масової інформації, своїх газеток, своїх телекомпаній, які повністю ними контролюються і фактично за кошти кременчужан їх же й обдурюють.

А незалежні медіа, такі як ваш канал, вони не допускають і це до COVID не має ніякого відношення. Це – пряме введення цензури і обмеження свободи слова. Я переконаний, що Кременчук, таке прекрасне місто, точно не достойно, щоб вас журналістів, які тут живуть, таким чином обмежували. Це ж європейське місто», - зазначив нардеп М.Княжицький.





«Кременчуцька газета» випустила матеріал під назвою «У Кременчуці одним мерська ласка, іншим - вказують на карантин».





«Кременчуцький ТелеграфЪ» попереджав про те, що, виділивши 18 млн грн на КТРК та із них 9 мільйонів на газету, міська влада створює зловживання монопольним правом на інформацію.





Підтвердження цьому ми бачимо зараз: навіть про план заходів на День міста пресслужба міської ради повідомила лише провладні ЗМІ, на офіційному сайті цей план відсутній.





Через подібні факти розподілу журналістів на «правильних» та «неправильних», «своїх» та «чужих», через містечкове розпорядження комісії ТБНС, яке і не думають переглядати з початку березня, через, на наш погляд, відверте і цілеспрямоване перешкоджання діяльності, редактори Кременчуцьких ЗМІ нагадують представникам чинної влади Кременчука про рівні права журналістів і необхідність дотримуватися чинного законодавства.



Ми засуджуємо будь-які спроби обмеження свободи слова, що підпадають під ознаки кримінального правопорушення.

Сподіваємося, що міський голова Кременчука Віталій Малецький дослухається до когорти журналістів і перестане перешкоджати їх роботі. Така поведінка влади є абсолютно неприпустимою і небезпечною особливо під час передвиборчої кампанії, і не має нічого спільного з демократичними цінностями держави.





Маємо надію: нас почують і подібні випадки не повторюватимуться ані під час виборчої кампанії, ані в майбутньому!... Право ДІЯТИ далі у разі продовження так званого «виборчого карантину» залишаємо за собою.





Анна Плаксій, головний редактор телекомпанії «Візит»

Леся Лазоренко, головний редактор тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ»

Олег Булашев, головний редактор видання «Кременчуцька газета»

Олександр Курилов, головний редактор видання «Програма плюс»

Тетяна Донченко, випусковий редактор тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ»

Ольга Очеретяна, головний редактор газети «Думка»





Заява буде направлена до керівництва міста, області, міжнародної спільноти, Національної спілки журналістів України.







