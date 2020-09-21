ДТП з потерпілим у Крюкові: одна машина опинилася на даху (додано)

Сьогодні, 10:55 Переглядів: 2 954 Коментарів: 4

Сьогодні, 24 вересня, на вулиці Академіка Герасимовича, біля заправки, сталася ДТП. Патрульна поліція повідомила, що в аварії є потерпілі. Попередньо зіштовхнулися дві автівки.





На місці працюють рятувальники та правоохоронці.





Додано: за інформацією Кременчуцького відділу поліції, водій ВАЗу звернувся за медичною допомогою. На місці працюють слідчі. Відкриють кримінальне провадження, під час якого мають зрозуміти, хто став винуватцем ДТП.





Додано: працівники ДСНС відключили живлення автомобілів від акумуляторів, змили з проїжджої частини пальне, яке витікало з баку «Жигулів» автомобіля. Також рятувальники забезпечили пожежну безпеку під час завантаження автомобіля на евакуатор. Про це повідомили у Кременчуцькому міськрайонному управлінні ДСНС.