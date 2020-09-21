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ДТП з потерпілим у Крюкові: одна машина опинилася на даху (додано)

Сьогодні, 10:55 Переглядів: 2 954 Коментарів: 4

 

Аварія сталася на вулиці Академіка Герасимовича

Сьогодні, 24 вересня, на вулиці Академіка Герасимовича, біля заправки, сталася ДТП. Патрульна поліція повідомила, що в аварії є потерпілі. Попередньо зіштовхнулися дві автівки.


На місці працюють рятувальники та правоохоронці.


Додано: за інформацією Кременчуцького відділу поліції, водій ВАЗу звернувся за медичною допомогою. На місці працюють слідчі. Відкриють кримінальне провадження, під час якого мають зрозуміти, хто став винуватцем ДТП. 


Додано: працівники ДСНС відключили живлення автомобілів від акумуляторів, змили з проїжджої частини пальне, яке витікало з баку «Жигулів» автомобіля. Також рятувальники забезпечили пожежну безпеку під час завантаження автомобіля на евакуатор. Про це повідомили у Кременчуцькому міськрайонному управлінні ДСНС.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука, Кременчуцький відділ поліції, Кременчуцьке МУ ДСНС
Теги: ДТП Крюків
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 4

4 160
почемучка:
Сьогодні, 11:20

за ним Шкода стоїть. Ймовірно ударив, через шо Жигуль ліг на бік


2 0
45
FanFootball:
Сьогодні, 12:10

Зачем гадать. Вам же дали полную и подробную информацию.


0 1
338
cheh_a:
Сьогодні, 13:10

хорошо так ударило


0 0
4 160
почемучка:
Сьогодні, 14:11

Цитата: FanFootball

Зачем гадать. Вам же дали полную и подробную информацию.

Де?


2 0

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