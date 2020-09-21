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Кременчук

Sun Set Party запалював золоту осінь разом з життєлюбами Кременчука

Сьогодні, 11:41 Переглядів: 647 Коментарів: 1

 

Місто заполонили спортивні та екстремальні майстер-класи

У Кременчуці вдруге у комплексі «Адмірал» відбувся яскравий спортивний та екстремальний захід від EE Group. Цього разу золоту осінь запалив фестиваль Sun Set Party  разом із життєлюбами нашого міста. Захід організували життєрадісні та спортивні хлопці  з EE Group: Максим Середа, Євген Льопа та Сергій Радченко.


  


Перший захід Extreme Edition Fest був настільки вибуховим, що кременчужани хотіли продовження. Захід такого формату об'єднує чудовий відпочинок та можливість навчитися чогось нового. Занурившись на один день в атмосферу екстриму та відпочинку, кременчужани не лише відпочили душею та тілом, а й отримали повне перезавантаження.


Вибуховий та яскравий спортивний Extreme Edition Fest заполонив Кременчук


- Фестиваль зібрав активних і різних за поглядами кременчужан. Наш партнер директор тенісного клубу «Прем'єр» Дмитро Шевченко провів турнір із бадмінтону, а Тарас Севастян - зі стрільби з арбалета, - поділився один із організаторів Сергій Радченко. - У планах - перейти на зимовий формат фестивалю. Хочемо подякувати нашим друзям -  тенісному клубу «Прем'єр», які не вперше активно підтримують спорт та молодь у нашому місті. 


На фестивалі для учасників фестивалю провели чемпіонат із бадмінтону, вони отримали не лише незабутні враження, а й подарунки за призові місця. На цьому спортивні майстер-класи не закінчилися. Кременчужани практикувалися у стрільбі з арбалета: спочатку з короткої дистанції - 30 метрів, а для влучних стрільців організували дистанцію у 60-70 метрів.


 


Гостей частували смачними суші від Vasabi, барбекю від заміського комплексу «Адмірал», а також смаколиками від торгової марки «Ласунка». 


Хореограф Руслан Керимов своєю бачатою долучив на майстер-клас не лише запальних дівчат, а й суворих спортивних хлопців. А чарівний голос Діани Давиденко звучав під час живого концерту Best summer hits.


 


Захід вели Євген Льопа - актор театру комедії «МО», акторка Жіночого кварталу Катерина Нікітіна та голос ночі Max_Husl HMC CreativeLabMS. Музичний та танцювальний настрій створювали: TOP Dj, Dj S.M.I.TE, Dj Andrew slim, Dj Vika Dory, Dj Color та PJ Show Skyline.


Фінішував вечір вогняним шоу від Dikiy Ogon, Freak show Di-van  та дискотекою.


 


Організувати такий феєричний захід Sun Set Party допомогли:

  • генеральний партнер заміський комплекс «Адмірал», який надав круте місце та смачну кухню
  • генеральний спонсор - ТМ «СвіжеНа!», мережа магазинів «Українські ковбаси»


Спонсори та партнери:

  • стоматологічний кабінет «Майстерня посмішок»
  • спецпідрозділ охорони Полтавщини «Сокіл»
  • частував суші Vasabi
  • тенісний клуб «Прем'єр»
  • Kremen event Dj's
  • MIS creative LAB
  • EE Group
  • ресторан The River
  • Sweetlo family cafe
  • «Picnic Fest»
  • Dikiy Ogon
  • Happy Time
  • Типичный Кременчуг


Наступні заходи від життєрадісних хлопців від EE Group заплановані у критому приміщенні нічних клубів та у партнерів - тенісного клубу «Прем'єр». Детальніше слідкуйте за новинами на сторінці EE Group в Instagram.

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Автор: Альона Душенко
Теги: майстер-клас фестиваль
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

1 198
s2e7r8g:
Сьогодні, 12:02

А в чём экстрим? Попить пивасика, коктейлей, сыграть в бадминтон, пару раз выстрелить из арбалета, пообниматься, потоптаться на месте и пофоткаться?


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