Sun Set Party запалював золоту осінь разом з життєлюбами Кременчука

У Кременчуці вдруге у комплексі «Адмірал» відбувся яскравий спортивний та екстремальний захід від EE Group. Цього разу золоту осінь запалив фестиваль Sun Set Party разом із життєлюбами нашого міста. Захід організували життєрадісні та спортивні хлопці з EE Group: Максим Середа, Євген Льопа та Сергій Радченко.
Перший захід Extreme Edition Fest був настільки вибуховим, що кременчужани хотіли продовження. Захід такого формату об'єднує чудовий відпочинок та можливість навчитися чогось нового. Занурившись на один день в атмосферу екстриму та відпочинку, кременчужани не лише відпочили душею та тілом, а й отримали повне перезавантаження.
На фестивалі для учасників фестивалю провели чемпіонат із бадмінтону, вони отримали не лише незабутні враження, а й подарунки за призові місця. На цьому спортивні майстер-класи не закінчилися. Кременчужани практикувалися у стрільбі з арбалета: спочатку з короткої дистанції - 30 метрів, а для влучних стрільців організували дистанцію у 60-70 метрів.
Гостей частували смачними суші від Vasabi, барбекю від заміського комплексу «Адмірал», а також смаколиками від торгової марки «Ласунка».
Хореограф Руслан Керимов своєю бачатою долучив на майстер-клас не лише запальних дівчат, а й суворих спортивних хлопців. А чарівний голос Діани Давиденко звучав під час живого концерту Best summer hits.
Захід вели Євген Льопа - актор театру комедії «МО», акторка Жіночого кварталу Катерина Нікітіна та голос ночі Max_Husl HMC CreativeLabMS. Музичний та танцювальний настрій створювали: TOP Dj, Dj S.M.I.TE, Dj Andrew slim, Dj Vika Dory, Dj Color та PJ Show Skyline.
Фінішував вечір вогняним шоу від Dikiy Ogon, Freak show Di-van та дискотекою.
Організувати такий феєричний захід Sun Set Party допомогли:
Спонсори та партнери:
Наступні заходи від життєрадісних хлопців від EE Group заплановані у критому приміщенні нічних клубів та у партнерів - тенісного клубу «Прем'єр». Детальніше слідкуйте за новинами на сторінці EE Group в Instagram.