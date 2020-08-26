Вибуховий та яскравий спортивний Extreme Edition Fest заполонив Кременчук

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 85

Учасники заходу змогли відпочити й навчитися тому, чого раніше не пробували

У Кременчуці на заміському комплексі «Адмірал» відбувся яскравий спортивний та екстремальний захід Extreme Edition Fest. Захід організувала організація життєрадісних та спортивних хлопців EE Group: Максим Середа, Євген Льопа та Сергій Радченко.









Це - перший захід такого формату у нашому місті, який об'єднав чудовий відпочинок та можливість навчитися чомусь нового.









Один з організаторів - Сергій Радченко - розповів, що вдалося зібрати однодумців й провести масштабний фестиваль. Подібні заходи планують проводити й найближчим часом, але все залежатиме від епідеміологічної ситуації. Сергій з друзями організовували подібні заходи у 2018 та 2019 роках, але цього разу додали багато нового та цікавого.





- Це кращий фестиваль, який організовував. На цьому фестивалі зібралися активні й різні за поглядом кременчужани: хокеїсти, «моржануті», ініціативна група «Ми поряд», також долучилися з Києва, Харкова та багато людей, які люблять активний та позитивний відпочинок. Люди різні за поглядом та вподобаннями, - розповів Сергій.









Гостей частували смачними гостинцями, влаштували фотозони й шоу з квадроциклом та мотоциклом. Після шоу всіх охочих катали на екстремальній техніці.









На фестивалі Extreme Edition Fest в один день можна було не лише відпочити від інтернету, а й зануритися в дитинство та спробувати те, чого раніше не робив.









4 майстер-класи від боксу до танців:

Сергій Радченко показував ази боксу;

Анастасія Кравченко - jumping fitness на батутах;

Олена Слабко - dancehall and twerk та бачата з сальсою від Руслана Керимова;

живий концерт rock hits від Діани Давиденко.









Захід вели Євген Льопа - актор театру комедії «МО» та зірка Жіночого кварталу Катерина Нікітіна. Музичний настрій створювали: Dj S.M.I.TE, Dj Andrew slim, Dj Vika Dory та PJ Show Skyline.









Родзинкою вечора стало пінне паті, яке заполонило як молодь, так і дорослих чоловіків, які щучкою стрибали у білу піну.









Організувати такий феєричний захід Extreme Edition Fest допомогли: генеральний партнер заміський комплекс «Адмірал», який надав круте місце та смачну кухню. Генеральний спонсор - ТМ «СвіжеНа», мережа магазинів Українські ковбаси та спонсори: стоматологічний кабінет «Майстерня посмішок» та спецпідрозділ охорони Полтавщини «Сокіл». Також в організації та проведенні допомогли партнери:

Kremen event Dj's

ресторан The River

Sweetlo family cafe

«Picnic Fest»

тенісний клуб «Прем'єр»

Maveric X 3 Max

Типичный Кременчуг

Наступний захід EE Group запланований на середину вересня, детальніше слідкуйте за новинами на сторінці EE Group в Instagram .