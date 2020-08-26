Курсанти та студенти льотного коледжу обурені, бо мають здавати ІФА-тест за власні кошти

Вчора, 18:01 Переглядів: 1 712 Коментарів: 2

У КЛК ХНУВС нам повідомили, що допускатимуть дітей до навчання і без цього аналізу, але спостерігатимуть за ними протягом 14 днів

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулася наша читачка, вона з обуренням повідомила про те, що студентів та курсантів Кременчуцького льотного коледжу зобов’язали перед початком навчального року пройти ІФА-тест на імунітет до коронавірусу за власні кошти.





— Чому студенти коледжу повинні за власні кошти проходити ІФА-тест? — написала вона.





Читачка додала до свого повідомлення доповідну записку, у ній йдеться про те, що відповідний лист надійшов від Міністерства внутрішніх справ. Згідно листу, курсант/студент має взяти направлення від сімейного лікаря на ІФА-обстеження. Термін дії такого аналізу — три доби.







Ми звернулися за коментарем з цього приводу до адміністрації навчального закладу. Директор КЛК Олексій Котов відповів, що коледж коштів на проплату цього аналізу не має, та додав, що за направленням сімейного лікаря тестування буде безкоштовним.



Але тут варто зауважити, що є Наказ МОЗ № 1227, де чітко прописані ті категорії населення, для яких ІФА-тест на імунітет до коронавірусу безкоштовний, і студентів навчальних закладів у ньому немає. З переліком категорій можна ознайомитися у цьому матеріалі.





В.о. начальника медико-санітарної частини КЛК Ольга Маркова зазначила: дітей навіть без ІФА-аналізу все одно допускатимуть до навчання та заселення у гуртожиток, але за ними спостерігатимуть протягом 14 днів (щодо наявності симптомів коронавірусної інфекції).



Сімейний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги № 1 Олена Тунік проінформувала «ТелеграфЪ», що до медзакладу дійсно почали звертатися курсанти та студенти льотного коледжу щодо направлення на дане обстеження. З жодних інших навчальних закладів дітей на ІФА-тестування не направляли.





Начальник міського управління охорони здоров’я Максим Середа пояснив, що медичні працівники дійсно керуються Наказом МОЗ № 1227, а отже курсантам та студентам доведеться заплатити за аналіз з власних кишень, бо законодавство не передбачає для них проходження його на безоплатній основі. За його словами, адміністрація КЛК ХНУВС могла б укласти договір з медзакладом міста та проплатити ІФА-тести для своїх студентів, але ніхто щодо укладення такого договору не звертався.