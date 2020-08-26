Де 27 серпня не буде світла у Кременчуці
Вчора, 17:27
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
27 серпня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, з 6.00 до 18.00 у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
Без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Кавалерійська, 31-14;
- вул. Остапа Вишні, 7-27, 29/38;
- вул. Академіка Герасимовича, 41-47;
- вул. Сергія Єфремова, 3-25;
- вул. Гайдамацька, 1-20;
- вул. Тіниста, 21-48;
- вул. Олександрійська, 28-89;
- пров. Транспортний, 1-28;
- пров. Шкільний, 18-22.