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Де 27 серпня не буде світла у Кременчуці

Вчора, 17:27 Переглядів: 1 110

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

27 серпня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, з 6.00 до 18.00 у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


Без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Кавалерійська, 31-14;
  • вул. Остапа Вишні, 7-27, 29/38;
  • вул. Академіка Герасимовича, 41-47;
  • вул. Сергія Єфремова, 3-25;
  • вул. Гайдамацька, 1-20;
  • вул. Тіниста, 21-48;
  • вул. Олександрійська, 28-89;
  • пров. Транспортний, 1-28;
  • пров. Шкільний, 18-22.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: отключение света график Полтаваоблэнерго
компанія «Інтера Люкс»

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