На Полтавщині засудили двох шахрайок, які «зняли порчу» за понад чотири тисячі гривень

Вчора, 17:02 Переглядів: 467

19 серпня Глобинський районний суд розглянув справу щодо двох уродженок Кременчука, яких визнали винними у порушенні ч.2 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб).





Аферу провернули 17 липня. Двоє жінок зайшли до будинку потерпілої, де почали «знімати порчу». Жінки обманули потерпілу та взяли 1 600 грн та пару золотих сережок вартістю 2852 грн. Тобто, «обряд» обійшовся в 4 252 грн.





Обвинувачені свою вину визнали. Їм призначили покарання у вигляді одного року іспитового терміну.





Вирок може бути оскаржений. З текстом вироку можна ознайомитися тут.