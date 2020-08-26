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Надзвичайні новини, Полтавщина

Під Полтавою у ДТП загинуло двоє мотоциклістів

Вчора, 16:35 Переглядів: 1 751

 

Пасажирів доставили у лікарню

У ніч на 26 серпня в селі Петрівка Полтавського району, на автодорозі «Полтава – Сем’янівка – Петрівка», зіткнулися два мотоцикли. Про це розповідають у відділі комунікації поліції Полтавщини.


За попередньою інформацією, 34-річний мотоцикліст, мешканець села Петрівка, зіткнувся із мотоциклом «Урал» з коляскою, яким керував 23-річний водій. Унаслідок ДТП обоє мотоциклістів загинули на місці події. 20-річний пасажир Suzuki та 24-річний пасажир «Уралу» з політравмами госпіталізовані.


Відкрито провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб) Кримінального кодексу України.




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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: pl.npu.gov.ua
Теги: ДТП мотоциклисты смертельное ДТП
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