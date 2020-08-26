Коммунальную аптеку на Молодежном закрыли из-за убыточности

Вчора, 16:03 Переглядів: 1 223 Коментарів: 4

Аптечный пункт № 3 коммунальной аптеки № 90 на Молодежном закрыли. Он находится в здании бывшей четвертой поликлиники. Решение приняло руководство аптеки № 90. Открыть аптечный пункт обещают в сентябре.



Директор аптеки Игорь Ботвина объяснил, что закрытие аптечного пункта на Молодежном – вынужденная мера из-за его убыточности. Он сказал:





– Справді цей аптечний пункт зараз зачинений, це тимчасово, карантин позначився на всіх аптечних закладах, не лише на нашому, але приватні аптеки мають можливість перевести працівників задля економії на 0,75% ставки, а ми не можемо, у нас і так мізерні ставки, люди порозбігаються. Тому було прийняте рішення, і на час відпусток я перевів провізора у центральне відділення.



Игорь Ботвина сообщил, что за апрель товарооборот в аптечном пункте на Молодежном составил 6000 гривен – это меньше, чем необходимо на налоги и зарплату сотрудникам.





Закрытый аптечный пункт работал по городской программе "Доступная аптека"





Он сказал, что аптечный пункт все-таки планируют открыть, ориентировочно 13 сентября. Директор аптеки надеется, что к этому времени экономическая деятельность в городе возобновится.



Депутаты горсовета, которым Ботвина докладывал по поводу закрытия аптечного пункта на Молодежном, возмущались его скудным ассортиментом. Депутат Сидерка возмущалась, что там даже соды не купишь. Директор коммунальной аптеки объяснил, что ассортимент скудный, потому что финансирование скудное. Аптека не рискует заказывать дорогостоящие препараты, которые могут длительное время пролежать на полках – свободных денег на их оплату нет.





Для жителей Молодежного закрытие коммунального аптечного пункта на Молодежном – ощутимая потеря. В первую очередь, для льготных категорий кременчужан, которые имеют право по городской программе «Доступная аптека» покупать нужные им препараты со скидкой 50%. Большие сетевые аптеки на Молодежном по этой программе не работают, а коммунальный аптечный пункт №3 работал, но его закрыли.









Как всё начиналось

Коммунальный аптечный пункт на Молодежном открыли 1 декабря 2017 года.







1 декабря 2017-го, торжественное открытие коммунального аптечного пункта





Открытие было пафосным, прибыли мэр и вице-мэры, давали интервью и измеряли давление в холле поликлиники. Мэр рассказывал, что аптечный пункт открыли, чтобы обеспечить жителям Молодежного возможность покупать по городской программе «Доступная аптека» лекарства с 50% скидкой в своем районе.







1 декабря 2017-го, мэру меряют давление, он общается с народом



В августе 2020 пафосно открытый аптечный пункт закрыли из-за нерентабельности. Проблема в том, что по городской программе «Доступная аптека» мэрия должна из местного бюджета доплачивать аптеке те 50% стоимости медпрепаратов, которые не оплатил покупатель. Если с финансированием возникают перебои, коммунальной аптеке нечем платить за очередную партию препаратов. А поставщики уже не дают ей отсрочку в месяц – дают всего три дня.