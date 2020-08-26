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Кременчук, Політика

Коммунальную аптеку на Молодежном закрыли из-за убыточности

Вчора, 16:03 Переглядів: 1 223 Коментарів: 4

 

Но обещают открыть...

Аптечный пункт № 3 коммунальной аптеки № 90 на Молодежном закрыли. Он находится в здании бывшей четвертой поликлиники. Решение приняло руководство аптеки № 90. Открыть аптечный пункт обещают в сентябре.


Директор аптеки Игорь Ботвина объяснил, что закрытие аптечного пункта на Молодежном – вынужденная мера из-за его убыточности. Он сказал:


– Справді цей аптечний пункт зараз зачинений, це тимчасово, карантин позначився на всіх аптечних закладах, не лише на нашому, але приватні аптеки мають можливість перевести працівників задля економії на 0,75% ставки, а ми не можемо, у нас і так мізерні ставки, люди порозбігаються. Тому було прийняте рішення, і на час відпусток я перевів провізора у центральне відділення.


Игорь Ботвина сообщил, что за апрель товарооборот в аптечном пункте на Молодежном составил 6000 гривен – это меньше, чем необходимо на налоги и зарплату сотрудникам.


 

Закрытый аптечный пункт работал по городской программе "Доступная аптека"


Он сказал, что аптечный пункт все-таки планируют открыть, ориентировочно 13 сентября. Директор аптеки надеется, что к этому времени экономическая деятельность в городе возобновится.


Депутаты горсовета, которым Ботвина докладывал по поводу закрытия аптечного пункта на Молодежном, возмущались его скудным ассортиментом. Депутат Сидерка возмущалась, что там даже соды не купишь. Директор коммунальной аптеки объяснил, что ассортимент скудный, потому что финансирование скудное. Аптека не рискует заказывать дорогостоящие препараты, которые могут длительное время пролежать на полках – свободных денег на их оплату нет. 


Для жителей Молодежного закрытие коммунального аптечного пункта на Молодежном – ощутимая потеря. В первую очередь, для льготных категорий кременчужан, которые имеют право по городской программе «Доступная аптека» покупать нужные им препараты со скидкой 50%. Большие сетевые аптеки на Молодежном по этой программе не работают, а коммунальный аптечный пункт №3 работал, но его закрыли.



Как всё начиналось

Коммунальный аптечный пункт на Молодежном открыли 1 декабря 2017 года.


 
1 декабря 2017-го, торжественное открытие коммунального аптечного пункта


Открытие было пафосным, прибыли мэр и вице-мэры, давали интервью и измеряли давление в холле поликлиники. Мэр рассказывал, что аптечный пункт открыли, чтобы обеспечить жителям Молодежного возможность покупать по городской программе «Доступная аптека» лекарства с 50% скидкой в своем районе.


 
 1 декабря 2017-го, мэру меряют давление, он общается с народом


В августе 2020 пафосно открытый аптечный пункт закрыли из-за нерентабельности. Проблема в том, что по городской программе «Доступная аптека» мэрия должна из местного бюджета доплачивать аптеке те 50% стоимости медпрепаратов, которые не оплатил покупатель. Если с финансированием возникают перебои, коммунальной аптеке нечем платить за очередную партию препаратов. А поставщики уже не дают ей отсрочку в месяц – дают всего три дня.

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Автор: Лариса Артеменко
Теги: аптека коммунальная аптека "Доступная аптека" "Доступні ліки" лекарства со скидкой скидки на медпрепараты городская программа городской бюджет нерентабельность Кременчуг
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 4

2 204
evil:
Вчора, 16:20

Если у тебя убыточные аптеки, то это значит, что ты занимаешься делом, в котором совершенно не разбираешься. Или умышленно делаешь их убыточными. 

Если представить, что в городе были бы коммунальные наливайки "Доступное бухло", такие "директора" и их додумались бы сделать убыточными...

 


12 2
4 573
Solenoid:
Вчора, 17:05

Это по нашему! НПЗ единственный в стране - убыточный, КРАЗ - убыточный, куча заводов убыточные. Аптека, где доходы и накрутка могут сравнится разве что с наркобизнесом и то убыточно! Согласен с первым оратором, дело в кривых руках.

15 2
581
VsegdaProtiv:
Вчора, 17:53

А что вы хотели, дорогие, в той стране, где западные, уже не побоюсь этого слова "ХОЗЯЕВА", начали заботиться о том, чтобы их приобретённый актив "Украина", не вернулся в руки народу. Теперь это их коровай. Создаются наб. советы, которым мы, народ Украины платим зарплаты запредельные, а это - протеже запада. Именно они теперь решают что в нашей с Вами стране убыточное, а что нет. Гиганты промышленности не нужны европе, у них свой фольц и ауди груп, skoda и peugeot. Укро-ланос не нужен и нечего ему развиваться. Мы - просто товарно-сырьевой придаток(. Началось это ещё с далёкого 2004-го, расцвело в 2014, а до 2020-го вполне себе проросло и даёт свои плоды. Здобулы!


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zzzzzz:
Вчора, 21:00

Цитата: Solenoid
дело в кривых руках.
дело не в кривых руках а в махинациях этими руками, коломойскому проще показать убытки НПЗ, чем платить налоги, это же ясно как белый день, 



Цитата: VsegdaProtiv
западные,
в случае с НПЗ, не подскажешь где хозяева?


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