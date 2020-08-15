Кременчуцький художник Сергій Брильов йде на вибори

Сьогодні, 15:35 Переглядів: 2

Відомий кременчуцький художник Сергій Брильов заявив, що братиме участь у виборах до Кременчуцької міської ради. Балотуватиметься за списками ВО «Свобода». Своє рішення піти у політику він пояснив так:





– Сьогодні, коли проросійські сили намагаються захопити владу в нашій країні, я не можу цього терпіти, тому йду на вибори від всеукраїнського об’єднання «Свобода».





Найбільше Сергій Брильов відомий у Кременчуці завдяки своїм патріотичним муралам. А найвідоміший з них – портрет Шевченка зі словами «Борітеся – поборете!». Він намальований на стіні будинку біля міської електростанції.







У цього муралу трагічна історія – п’ять днів тому, 22 серпня, 40-річна кременчужанка підійшла до муралу (навіть дорогу для цього перейшла) і губною помадою щільно замалювала Шевченку очі. Брильов ледь встиг до Дня Незалежності привести мурал до ладу і повернути Кобзарю очі.





І це не вперше Кобзар муляє очі кременчуцьким неадекватам. У 2015-му його заливали коричневою фарбою, згодом примальовували йому очі з кривавими сльозами, потім били кулаками. Всього було.



У День Незалежності Сергій Брильов представив кременчужанам нові роботи.



