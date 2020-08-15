Кременчуцький художник Сергій Брильов йде на вибори

Відомий кременчуцький художник Сергій Брильов заявив, що братиме участь у виборах до Кременчуцької міської ради. Балотуватиметься за списками ВО «Свобода». Своє рішення піти у політику він пояснив так:
Найбільше Сергій Брильов відомий у Кременчуці завдяки своїм патріотичним муралам. А найвідоміший з них – портрет Шевченка зі словами «Борітеся – поборете!». Він намальований на стіні будинку біля міської електростанції.
У цього муралу трагічна історія – п’ять днів тому, 22 серпня, 40-річна кременчужанка підійшла до муралу (навіть дорогу для цього перейшла) і губною помадою щільно замалювала Шевченку очі. Брильов ледь встиг до Дня Незалежності привести мурал до ладу і повернути Кобзарю очі.
І це не вперше Кобзар муляє очі кременчуцьким неадекватам. У 2015-му його заливали коричневою фарбою, згодом примальовували йому очі з кривавими сльозами, потім били кулаками. Всього було.
У День Незалежності Сергій Брильов представив кременчужанам нові роботи.
25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Особливості місцевих виборів-2020:
У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:
Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.
Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.