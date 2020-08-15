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Кременчук, Політика, Місцеві вибори 2020

Кременчуцький художник Сергій Брильов йде на вибори

Сьогодні, 15:35 Переглядів: 2

 

Балотуватиметься до міськради за списками «Свободи»

Відомий кременчуцький художник Сергій Брильов заявив, що братиме участь у виборах до Кременчуцької міської ради. Балотуватиметься за списками ВО «Свобода». Своє рішення піти у політику він пояснив так:


– Сьогодні, коли проросійські сили намагаються захопити владу в нашій країні, я не можу цього терпіти, тому йду на вибори від всеукраїнського об’єднання «Свобода».


 Найбільше Сергій Брильов відомий у Кременчуці завдяки своїм патріотичним муралам. А найвідоміший з них – портрет Шевченка зі словами «Борітеся – поборете!». Він намальований на стіні будинку біля міської електростанції.


 


У цього муралу трагічна історія – п’ять днів тому, 22 серпня, 40-річна кременчужанка підійшла до муралу (навіть дорогу для цього перейшла) і губною помадою щільно замалювала Шевченку очі. Брильов ледь встиг до Дня Незалежності привести мурал до ладу і повернути Кобзарю очі.


І це не вперше Кобзар муляє очі кременчуцьким неадекватам. У 2015-му його заливали коричневою фарбою, згодом примальовували йому очі з кривавими сльозами, потім били кулаками. Всього було.


У День Незалежності Сергій Брильов представив кременчужанам нові роботи.


 

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Автор: Лариса Артеменко
Теги: український художник Тарас Шевченко Кобзар божевільний вандал місцеві вибори Кременчук
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МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020:

25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Особливості місцевих виборів-2020:

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

  • вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
  • у рік проведення чергових місцевих виборів відбудуться перші місцеві вибори до тергромад, які призначаються і проводяться разом із черговими;
  • вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
  • місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.

Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.

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