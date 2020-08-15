Мирослав Носа приєднався до команди «Довіри»

Сьогодні, 15:30 Переглядів: 110

Як каже міський голова, вже цієї осені Градизьк стане центром нової об’єднаної територіальної громад і приєднає до себе сім сільських рад. Також Носа зробив заяву про приєднання до політичної партії «Довіра».



«Я вирішив приєднатися до команди політичної партії «Довіра», адже бачу потенціал професіоналів та реальні справи. До когорти однодумців уже долучилися порядні, відповідальні фахівці області: очільники громад та громадські діячі, науковці, лікарі, вчителі та працівники культури, громадські активісти, - люди, які довели свою ефективність не пустими обіцянками, а реальними справами», - зазначив він.



Мирослав Носа акцентував, що розділяє погляди партії «Довіра» про посилення ролі місцевого самоврядування.





«Якщо влада розуміє, що ініціатива має належати громадам, – в країні є майбутнє, бо саме в цьому й полягає ідея децентралізації», - підкреслив він.





Він також додав, що поважає внесок лідерів партії Олега Кулініча і Олександра Біленького в процес розбудови області.





«Олег Кулініч демонструє приклад справжнього народного депутата, який реальними справами доводить свою небайдужість до рідного краю. Ми потребуємо такого сильного, впливового, авторитетного та рішучого представника в складі Верховної Ради! Разом з тим, за останні 5 років Полтавська обласна рада, під головуванням Біленького Олександра Юрійовича, налагодила партнерські відносини з органами місцевого самоврядування на місцях, тим самим ідейно об'єднала всю область шляхом успішної реалізації багатьох проектів», - підкреслив голова Градизька.