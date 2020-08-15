Мирослав Носа приєднався до команди «Довіри»

Міський голова Градизька Мирослав Носа прийняв рішення приєднатися до команди політичної партії «Довіра».
Як каже міський голова, вже цієї осені Градизьк стане центром нової об’єднаної територіальної громад і приєднає до себе сім сільських рад. Також Носа зробив заяву про приєднання до політичної партії «Довіра».
«Я вирішив приєднатися до команди політичної партії «Довіра», адже бачу потенціал професіоналів та реальні справи. До когорти однодумців уже долучилися порядні, відповідальні фахівці області: очільники громад та громадські діячі, науковці, лікарі, вчителі та працівники культури, громадські активісти, - люди, які довели свою ефективність не пустими обіцянками, а реальними справами», - зазначив він.
Мирослав Носа акцентував, що розділяє погляди партії «Довіра» про посилення ролі місцевого самоврядування.
«Якщо влада розуміє, що ініціатива має належати громадам, – в країні є майбутнє, бо саме в цьому й полягає ідея децентралізації», - підкреслив він.
Він також додав, що поважає внесок лідерів партії Олега Кулініча і Олександра Біленького в процес розбудови області.
«Олег Кулініч демонструє приклад справжнього народного депутата, який реальними справами доводить свою небайдужість до рідного краю. Ми потребуємо такого сильного, впливового, авторитетного та рішучого представника в складі Верховної Ради! Разом з тим, за останні 5 років Полтавська обласна рада, під головуванням Біленького Олександра Юрійовича, налагодила партнерські відносини з органами місцевого самоврядування на місцях, тим самим ідейно об'єднала всю область шляхом успішної реалізації багатьох проектів», - підкреслив голова Градизька.
25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Особливості місцевих виборів-2020:
У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:
Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.
Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.