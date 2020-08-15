«Кремінь» розпочинає чемпіонат на виїзді - матчі можуть проходити без глядачів

Сьогодні у Будинку футболу відбулося жеребкування календаря чемпіонату України з футболу у Першій лізі сезону 2020-2021. Футбольний клуб «Кремінь» розпочинає чемпіонат з виїзного матчу проти «Волині». На старт Першої ліги виходить 16 команд. Базова дата першого туру - 5 вересня.
У жеребкуванні взяли участь Заслужений тренер України Анатолій Бузник та легендарний футболіст і успішний тренер Павло Яковенко.
Календар «Кременя»:
Повний розклад чемпіонату можна скачати тут
Головний санітарний лікар України та МОЗ дозволили участь глядачів під час проведення футбольних матчів. Але остаточне рішення щодо глядачів приймає місцева влада згідно ситуації у регіоні та за узгодженням з УАФ. (Постанова № 49)
ст.12. У випадку якщо організатором матчу за погодженням з організатором змагань прийнято рішення про проведення матчу за участі глядачів, продаж квитків організовується таким чином, щоб забезпечувалось дистанціювання в 1,5 метри між глядачами на трибунах. Продаж квитків повинен забезпечувати наявність вільних місць спереду, позаду, збоку, по діагоналі...
Зазначимо, що Кременчук та Полтавщина знаходяться у зеленій санітарній зоні, що дозволяє залучення глядачів на трибуни. Проте за інформацією «Телеграфу» чемпіонат стартуємо без глядачів, а далі рішення будуть приймати виходячи з епідеміологічної ситуації.