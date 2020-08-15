«Кремінь» розпочинає чемпіонат на виїзді - матчі можуть проходити без глядачів

Сьогодні, 14:40 Переглядів: 194

Сьогодні у Будинку футболу відбулося жеребкування календаря чемпіонату України з футболу у Першій лізі сезону 2020-2021. Футбольний клуб «Кремінь» розпочинає чемпіонат з виїзного матчу проти «Волині». На старт Першої ліги виходить 16 команд. Базова дата першого туру - 5 вересня.





У жеребкуванні взяли участь Заслужений тренер України Анатолій Бузник та легендарний футболіст і успішний тренер Павло Яковенко.





Календар «Кременя»:

1 тур, 5.09 «Волинь» - «Кремінь»

2 тур, 11.09 «Кремінь» - «Авангард»

3 тур, 21.09 «Гірник-Спорт» - «Кремінь»

4 тур, 26.09 «Кремінь» - «Оболонь»

Повний розклад чемпіонату можна скачати тут kalendar-persha-liga.pdf [111,42 Kb] (cкачиваний: 3)







Чемпіонат стартуємо без глядачів





Головний санітарний лікар України та МОЗ дозволили участь глядачів під час проведення футбольних матчів. Але остаточне рішення щодо глядачів приймає місцева влада згідно ситуації у регіоні та за узгодженням з УАФ. (Постанова № 49)





ст.12. У випадку якщо організатором матчу за погодженням з організатором змагань прийнято рішення про проведення матчу за участі глядачів, продаж квитків організовується таким чином, щоб забезпечувалось дистанціювання в 1,5 метри між глядачами на трибунах. Продаж квитків повинен забезпечувати наявність вільних місць спереду, позаду, збоку, по діагоналі...





Зазначимо, що Кременчук та Полтавщина знаходяться у зеленій санітарній зоні, що дозволяє залучення глядачів на трибуни. Проте за інформацією «Телеграфу» чемпіонат стартуємо без глядачів, а далі рішення будуть приймати виходячи з епідеміологічної ситуації.