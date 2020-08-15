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На Полтавщині поліція розслідує зґвалтування 4-річної дівчинки підлітками

Сьогодні, 14:15 Переглядів: 1 003 Коментарів: 1

 

У справі фігурують двоє малолітніх хлопців

25 серпня близько 13.00 правоохоронцям Новосанжарського відділення поліції жінка повідомила про ймовірне зґвалтування її доньки. Матір вказала на двох малолітніх хлопців з родини її знайомих.


Відділ комунікації поліції Полтавщини проінформував, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 152 (зґвалтування особи, яка не досягла 14 років) Кримінального кодексу України. Встановлюють всі обставини події.


За інформацією видання УНН, потерпілій 4 роки (2016 року народження), а до скоєння злочину можуть бути причетні хлопці 10-11 років.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: изнасилование несовершеннолетние
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

281
Чувааак:
Сьогодні, 14:38

Тут одне важливе слово - "ЙМОВІРНЕ", про яке забули вказати в заголовку, чим наполохали немало людей


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