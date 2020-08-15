На Полтавщині поліція розслідує зґвалтування 4-річної дівчинки підлітками

Сьогодні, 14:15 Переглядів: 1 003 Коментарів: 1

25 серпня близько 13.00 правоохоронцям Новосанжарського відділення поліції жінка повідомила про ймовірне зґвалтування її доньки. Матір вказала на двох малолітніх хлопців з родини її знайомих.





Відділ комунікації поліції Полтавщини проінформував, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 152 (зґвалтування особи, яка не досягла 14 років) Кримінального кодексу України. Встановлюють всі обставини події.





За інформацією видання УНН , потерпілій 4 роки (2016 року народження), а до скоєння злочину можуть бути причетні хлопці 10-11 років.