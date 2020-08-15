Уряд продовжує адаптивний карантин до 31 жовтня

Сьогодні, 14:12 Переглядів: 660 Коментарів: 2

Також на засіданні Кабміну заявили про заборону роботи нічних клубів

Кабінет міністрів України продовжує адаптивний карантин щонайменше до 31 жовтня (включно). Україну й надалі ділитимуть на чотири зони (червону, помаранчеву, жовту і зелену) за рівнем поширення коронавірусу.





Про це на засіданні уряду 26 серпня заявив Денис Шмигаль.





Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна має намір заборонити в'їзд іноземним громадянам до кінця вересня в зв’язку з пандемією коронавірусу в світі. Обмеження не стосуватимуться іноземців, які мають посвідку на проживання, представників дипломатичних місій тощо.





Також на засіданні Кабміну заявили про заборону роботи нічних клубів. Уряд вважає, що там не дотримуються карантинних умов та сприяють поширенню вірусу серед молоді.





Карантин на всій території України через пандемію коронавірусу запровадили 12 березня. Після цього його вже шість разів переносили.