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Топ новина, Кременчук, Коронавірус / Карантин

Уряд продовжує адаптивний карантин до 31 жовтня

Сьогодні, 14:12 Переглядів: 660 Коментарів: 2

 

Також на засіданні Кабміну заявили про заборону роботи нічних клубів

Кабінет міністрів України продовжує адаптивний карантин щонайменше до 31 жовтня (включно). Україну й надалі ділитимуть на чотири зони (червону, помаранчеву, жовту і зелену) за рівнем поширення коронавірусу.


Про це на засіданні уряду 26 серпня заявив Денис Шмигаль.


Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна має намір заборонити в'їзд іноземним громадянам до кінця вересня в зв’язку з пандемією коронавірусу в світі. Обмеження не стосуватимуться іноземців, які мають посвідку на проживання, представників дипломатичних місій тощо.


Також на засіданні Кабміну заявили про заборону роботи нічних клубів. Уряд вважає, що там не дотримуються карантинних умов та сприяють поширенню вірусу серед молоді.


Карантин на всій території України через пандемію коронавірусу запровадили 12 березня. Після цього його вже шість разів переносили.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: карантин коронавірус уряд
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

1 373
inattentive:
Сьогодні, 15:23

Сравните таблицы (цыфры) заболевших хотя бы март-апрель с августом 2020г.. Что то не пойму.


0 1
1 524
Marshall:
Сьогодні, 15:40

7,5 миллиардов населения планеты (для тех кто не в курсе это 7500миллионов!)...
20 миллионов зарегистрированных случаев (15миллионов выздоровело)...
школьный курс "как посчитать проценты?"...
20миллионов от 7,5миллиардов это 0,26%!
ещё вопросы по "пандемии" будут?


0 0

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