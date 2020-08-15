В кадрових документах дозволили використовувати фемінітиви

«Інженерка» замість «інженер» можна написати за бажанням жінки
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України опублікувало наказ №1574 «Про затвердження Зміни №9 до національного класифікатора ДК 003:2010». Відповідний документ дозволяє використовувати у кадровій документації фемінітиви.
- Професійні назви робіт наводяться у чоловічому роді, окрім назв, які застосовуються виключно у жіночому роді (економка, нянька, покоївка, сестра-господиня, швачка). За потребою користувача при внесенні запису про назву роботи до кадрової документації окремого працівника, професійні назви робіт можуть бути адаптовані для означення жіночої статі особи, яка виконує відповідні роботи, — йдеться в наказі.
Наприклад, інженер - інженерка, верстатник широкого профілю - верстатниця широкого профілю, соціолог - соціологія.