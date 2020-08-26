У Кременчуці випробувальний термін отримав чоловік, який вдарив патрульного

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 834 Коментарів: 1

Днями Автозаводський районний суд виніс вирок чоловіку за порушення ч.2 ст. 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).





Обвинувачений травмував копа увечері 23 березня цього року. З Єдиного державного реєстру судових рішень стало відомо, що це сталося біля будинку №10 на бульварі Пушкіна. Обвинуваченого зупинив наряд патрульної поліції, оскільки той йшов проїжджою частиною. На вимогу зупинитися чоловік відповів нецензурною лайкою. Коли один із інспекторів наздогнав обвинуваченого та притримав його за лікоть, той розвернувся та ударив копа кулаком в обличчя.





Патрульний отримав рану та крововилив на правій щоці - це легкі тілесні ушкодження.





Підозрюваний під час проведення досудового розслідування повністю визнав свою вину. Суд затвердив угоду про визнання винуватості, визнав чоловіка винним та призначив йому узгоджене сторонами покарання у вигляді одного року позбавлення волі. На підставі ст. 75 Кримінального кодексу України чоловіка від призначеного судом покарання звільнили з випробувальним строком на 1 рік.