У Кременчуці чоловік залишився без телефона під час алкогольного дозвілля

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Учора кременчуцькі патрульні затримали ймовірного грабіжника. Патрульна поліція повідомила, що 23 вересня близько 21.00 до поліцейських звернувся 44-річний заявник. Чоловік повідомив, що на вулиці Халаменюка вживав алкогольні напої з маловідомим хлопцем, який попрохав у нього телефон та зник у невідомому напрямку. Потерпілий детально описав крадія.





Інспектори обстежили прилеглу територію та виявили особу, схожу за описом, в кишені якого був телефон заявника. На місце події охоронці порядку викликали слідчо-оперативну групу для з'ясування всіх обставин.



