Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 21.09.2020 12:00
Підтверджені:
Україна178353
Кременчук226
Хворі:
Україна96586
Кременчук58
Одужало:
Україна78184
Кременчук161
Померло:
Україна3583
Кременчук7
Надзвичайні новини

У Кременчуці чоловік залишився без телефона під час алкогольного дозвілля

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 647

 

Ймовірного грабіжника затримали

Учора кременчуцькі патрульні затримали ймовірного грабіжника. Патрульна поліція повідомила, що 23 вересня близько 21.00 до поліцейських звернувся 44-річний заявник. Чоловік повідомив, що на вулиці Халаменюка вживав алкогольні напої з маловідомим хлопцем, який попрохав у нього телефон та зник у невідомому напрямку. Потерпілий детально описав крадія.


Інспектори обстежили прилеглу територію та виявили особу, схожу за описом, в кишені якого був телефон заявника. На місце події охоронці порядку викликали слідчо-оперативну групу для з'ясування всіх обставин.


 

0
Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: грабеж пограбування
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх