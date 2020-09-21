Різнокольорове Дніпро: у Кременчуці пройде вітрильна регата

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 644

Вітрильна регата радуватиме кременчужан протягом двох днів, 26 та 27 вересня. Про це Телеграфу розповів її організатор Юрій Кобченко.





Регата складатиметься з двох частин.





26 вересня з 10.00 до 12.00 відбудеться парад яхт. До 35 яхт пройдуться від Крюківського мосту до острова Фантазія. Вони пройдуть кілька кіл під білими та різнокольоровими вітрилами. Потім яхти перейдуть на іншу сторону мосту, де відбудуться перегони до острова Шаломай.





27 вересня з 9.00 планують провести три гонки навколо острова Шаломай. Також на набережній у Придніпровському парку під час параду яхт на акордеоні буде грати Заслужений артист України, віртуоз та учень Яна Табачника - Ігор Осипенко.



