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Кременчук, Спорт, Афіша

Різнокольорове Дніпро: у Кременчуці пройде вітрильна регата

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 644

 

Білосніжні та різнокольорові яхти радуватимуть кременчужан протягом кількох днів

Вітрильна регата радуватиме кременчужан протягом двох днів, 26 та 27 вересня. Про це Телеграфу розповів її організатор Юрій Кобченко. 


Регата складатиметься з двох частин. 


26 вересня з 10.00 до 12.00 відбудеться парад яхт. До 35 яхт пройдуться від Крюківського мосту до острова Фантазія. Вони пройдуть кілька кіл під білими та різнокольоровими вітрилами. Потім яхти перейдуть на іншу сторону мосту, де відбудуться перегони до острова Шаломай. 


27 вересня з 9.00 планують провести три гонки навколо острова Шаломай. Також на набережній у Придніпровському парку під час параду яхт на акордеоні буде грати Заслужений артист України, віртуоз та учень Яна Табачника - Ігор Осипенко. 


- Найстаршому яхтсмену 83 роки. Багато яхт, які зроблені руками яхтсменів в тому числі і в Кременчуці. Десятиліттями яхтсмени відточують свою майстерність. Яхта для них це стиль життя, а не розкіш. Подекуди останні кошти витрачають, щоб купити нові паруса. В основному у Кременчуці це вже літні люди пенсіонери, тому їх треба підтримати, - поділився з ТЪ організатор Юрій Кобченко. 
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Автор: Альона Душенко
Теги: вітрильна регата регата
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