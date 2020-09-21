«ТелеграфЪ» допоміг власникам знайти автівку, викрадену днями у Горішніх Плавнях

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 718 Коментарів: 1

Чоловік ходив на риболовлю та побачив у лісі покинуту машину. Коли прийшов додому, то прочитав на «Телеграфі» новину про пошук автівки та зв'язався з шукачами

23 вересня «ТелеграфЪ» опублікував новину про пошук машини, що викрали у Горішніх Плавнях. Сьогодні вранці з'ясувалося, що історія отримала позитивне продовження - автомобіль знайшли.









Деталі історії розповіла Аліна - родичка власника викраденої машини. Увечері 23 вересня Аліні написав чоловік. Він розповів, що бачив викрадену машину у лісі під час того, як йшов на риболовлю. Аліна зідзвонилася з чоловіком, щоб детально з'ясувати місцеперебування машини.





- Мені страшно було, тому що я думала, що це ті самі аферисти, які викрали машину. Дивлюся, на його сторінці (чоловіка, що повідомив про машину – автор), немає ні друзів, ні фотографій. Думала, що фейкова сторінка.





На свій страх і ризик вночі Аліна з чоловіком поїхали шукати в ліс машину. Оскільки боялися за своє життя, залишили вдома записку. В ній коротко описали, куди поїхали.









Коли прибули на місце, застрягли машиною в піску. Чоловік Аліни пішов в глибину лісу шукати викрадену автівку, а жінку залишив всередині їхньої машини. Чоловік наказав закритися в машині та викликати поліцію, якщо його довго не буде. У результаті Аліна зателефонувала в поліцію, яка прибула на допомогу. Згодом машину знайшли. Аліна підозрює, що машину викрали для «покататися».









Машину викрали біля будинку №24 на вулиці Строни. Знайшли на місці, відміченому на карті червоним прапорцем





За словами Аліни, допоміг знайти машину саме «ТелеграфЪ». Чоловік прийшов з рибалки та прочитав повідомлення про пошук машини на «ТЪ». Після цього згадав, що бачив схожу автівку в лісі. Аліна також повідомила, що розповсюджувала інформацію про зникле авто у соцмережах.





Вже сьогодні вранці з'ясувалося, що з машини викрали акумулятор. Схоже, що машину відкрили та завели «рідними» ключами, оскільки замок запалювання не пошкоджений. Ймовірно, злочинці зробили дублікат запасних ключів, які були у викраденій сумці. Сумку з «Жигулів» поцупили за кілька тижнів до викрадення самої машини.





Аліна та власники машини дуже вдячні «Телеграфу» та рибалці, які допомогли знайти ВАЗ-2107.





Аліна (на передньому плані) з власниками знайденої машини