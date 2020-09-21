Власники розшукують автомобіль, що викрали у Горішніх Плавнях

Сьогодні, 13:02 Переглядів: 297

19 вересня у Горішніх Плавнях викрали автомобіль ВАЗ-2107. Власники шукають свідків інциденту.





Машина належить Володимиру Нагірному. Подробиці викрадення «Телеграфу» розповіла дружина власника Аліна. Вона розказала, що машину поцупили біля гуртожитку за адресою вулиця Строни, 24. Автомобіль викрали опівночі.





До моменту викрадення з машини були поцупили сумку з документами. Через кілька днів сумку з документами підкинули. Приблизно через місяць викрали саму машину.





Заяву щодо викрадення в поліцію написали. З відеокамер на заправці видно, що Володимир заїхав на стоянку. Потім машина поїхала іншим шляхом, там немає камер.





Державний номерний знак викраденого авто - ВІ 7452 СР.





Якщо ви стали свідком викрадення, або помітили на вулиці це авто, повідомте інформацію за телефоном 097 921 78 86 (Аліна) або на 102.



