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Кременчук, Освіта

34 кременчуцьких студента стали стипендіатами міської ради

Сьогодні, 12:33 Переглядів: 206

 

Грошові заохочення молодь отримуватиме за успіхи у навчанні та науковій діяльності, а також за активну участь у суспільному житті

34 студента нашого міста стали стипендіатами Кременчуцької міської ради. Як інформує пресслужба мерії Кременчука, 22 вересня міський голова Віталій Малецький вручив молоді сертифікати на отримання міських заохочень.


 

13 студентам вищих навчальних закладів нараховуватиметься стипендія за успіхи у навчанні та науковій роботі, а ще 13 студентам вишів – за активну участь у громадському житті навчального закладу та міста в розмірі 1,5 тис грн.


4 учням професійно-технічних навчальних закладів призначили стипендію за визначні успіхи у навчанні та науковій роботі, а ще 4 – за активну участь у громадському житті в розмірі 1134,75 грн.


У мерії зазначають, що у порівнянні з 2019 роком цьогоріч сума міських студентських стипендій збільшилася:

  • для вищих навчальних закладів – на 16,73% (215 грн);
  • для професійно-технічних навчальних закладів – на 49,18% (373,75 грн).
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: студенты стипендия горсовета сертификат
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