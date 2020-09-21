У Кременчуці взяли під варту чоловіка, який вдарив дівчину по голові пляшкою з-під шампанського

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 567 Коментарів: 3

22 вересня в Автозаводському районному суді Кременчука обрали міру запобіжного заходу підозрюваному у нападі на неповнолітню дівчину.





Випадок стався 20 вересня на провулку Бреста. Від пресслужби Автозаводського районного суду стало відомо, що 14-річна дівчина йшла вулицею та розмовляла телефоном через динамік. До неї позаду підбіг підозрюваний та одразу ударив по голові порожньою пляшкою з-під шампанського. Після цього чоловік намагався зірвати з потерпілої жіночу сумку, однак отримав від неї опір. Потім силою вирвав з рук потерпілої мобільний телефон. Нападник намагався втекти, однак його зупинили очевидці.





Суддя ухвалив рішення посадити чоловіка під варту строком на 60 діб з правом внесення застави 63 тисячі гривень. Його підозрюють у розбійному нападі на неповнолітню (ч.2 ст.187 Кримінального кодексу України).





З власних джерел Телеграфу стало відомо, що нападник працював у службі таксі. Його ловили на нетверезому водінні, за що на чоловіка склали протокол за статтею 130 КУпАП.





За інформацією Кременчуцького відділу поліції, потерпіла перебуває вдома.



