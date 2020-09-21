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Надзвичайні новини

У Кременчуці взяли під варту чоловіка, який вдарив дівчину по голові пляшкою з-під шампанського

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 567 Коментарів: 3

Розбійник раніше попадався на нетверезому водінні

22 вересня в Автозаводському районному суді Кременчука обрали міру запобіжного заходу підозрюваному у нападі на неповнолітню дівчину.


Випадок стався 20 вересня на провулку Бреста. Від пресслужби Автозаводського районного суду стало відомо, що 14-річна дівчина йшла вулицею та розмовляла телефоном через динамік. До неї позаду підбіг підозрюваний та одразу ударив по голові порожньою пляшкою з-під шампанського. Після цього чоловік намагався зірвати з потерпілої жіночу сумку, однак отримав від неї опір. Потім силою вирвав з рук потерпілої мобільний телефон. Нападник намагався втекти, однак його зупинили очевидці.


Суддя ухвалив рішення посадити чоловіка під варту строком на 60 діб з правом внесення застави 63 тисячі гривень. Його підозрюють у розбійному нападі на неповнолітню (ч.2 ст.187 Кримінального кодексу України).


З власних джерел Телеграфу стало відомо, що нападник працював у службі таксі. Його ловили на нетверезому водінні, за що на чоловіка склали протокол за статтею 130 КУпАП.


За інформацією Кременчуцького відділу поліції, потерпіла перебуває вдома.


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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: несовершеннолетние дівчина розбійний напад Автозаводський суд
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 3

65
MLyA:
Сьогодні, 12:25

[Пользователь отправлен на 2-недельную самоизоляцию за переход на личности и оскорбления в адрес журналистов. Администрация]


6 5
322
Volvoвод:
Сьогодні, 12:34

Фото не совсем удачное, объясню почему.

Если брать суть статьи, в которой подозреваемый сознательно напал на свою согражданку и ограбил ее, то предпочтительнее было бы опубликовать фото кровопийцы, который так же сознательно проводил вооруженную кампанию против своих сограждан.

Это было бы как минимум логично, так как в обеих случаях речь идет о преступниках, которые должны не сидеть, а висеть. 

[Спасибо, учтено. Администрация]


4 3
888
shoni1970:
Сьогодні, 13:02

Цитата: MLyA

[Пользователь отправлен на 2-недельную самоизоляцию за переход на личности и оскорбления в адрес журналистов. Администрация]

Подгорает у Зебилов! 


2 1

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