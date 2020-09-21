Відзначили трьох кременчужан, які затримали нападника на дівчину

Сьогодні, 13:33 Переглядів: 899

Правоохоронці відзначили трьох кременчужан, які затримали підозрюваного у розбійному нападі. Чоловіки отримали грамоти Головного управління Нацполіції в Полтавській області та символічні подарунки. Про це стало відомо від Кременчуцького відділу поліції.









Нагадаймо, 20 вересня на провулку Героїв Бресту на 14-річну дівчину напав раніше судимий 51-річний чоловік. Він ударив по голові пустою пляшкою з-під шампанського, відібрав телефон. Намагався втекти, але чоловіки його затримали.





Підозрюваному у розбійному нападі обрали міру запобіжного заходу - отримання під вартою на 60 діб з правом внесення застави 63 тисячі гривень.